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Киево-Печерская лавра будет оспаривать расторжение договора аренды в суде - РИА Новости, 29.03.2023
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Религия
 
10:35 29.03.2023 (обновлено: 10:46 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/sud-1861456232.html
Киево-Печерская лавра будет оспаривать расторжение договора аренды в суде
Киево-Печерская лавра будет оспаривать расторжение договора аренды в суде - РИА Новости, 29.03.2023
Киево-Печерская лавра будет оспаривать расторжение договора аренды в суде
Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман заявил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды, сообщил... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:35
2023-03-29T10:46
религия
религия
в мире
украина
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман заявил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды, сообщил союз православных журналистов."Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о недопустимости расторжения договора аренды с Заповедником в одностороннем порядке", - говорится в сообщении на сайте союза православных журналистов.По словам адвоката, монастырь неоднократно обращался в кабмин Украины, заповедник "Киево-Печерская лавра" и министерство культуры, чтобы узнать результаты деятельности межведомственной рабочей группы, которой якобы установлены нарушения монастырем условий договора. Однако в ведомствах заявили, что доступ к этой информации ограничен."Следовательно, заповедник обвиняет монастырь в нарушении условий договора, но и одновременно лишает даже возможности официально предоставить свои объяснения по этому поводу. Именно эта несправедливость и послужила основанием для обращения за судебной защитой", – приводит слова протоиерея Никиты сайт сайт союза православных журналистов.Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
https://ria.ru/20230329/lavra-1861443481.html
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религия, в мире, украина, ситуация вокруг упц
Религия, Религия, В мире, Украина, Ситуация вокруг УПЦ
Киево-Печерская лавра будет оспаривать расторжение договора аренды в суде

УПЦ: Киево-Печерская лавра будет оспаривать расторжение договора аренды в суде. иск подан

© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщины на территории Киево-Печерской лавры
Женщины на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Женщины на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман заявил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды, сообщил союз православных журналистов.
"Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о недопустимости расторжения договора аренды с Заповедником в одностороннем порядке", - говорится в сообщении на сайте союза православных журналистов.
По словам адвоката, монастырь неоднократно обращался в кабмин Украины, заповедник "Киево-Печерская лавра" и министерство культуры, чтобы узнать результаты деятельности межведомственной рабочей группы, которой якобы установлены нарушения монастырем условий договора. Однако в ведомствах заявили, что доступ к этой информации ограничен.
"Следовательно, заповедник обвиняет монастырь в нарушении условий договора, но и одновременно лишает даже возможности официально предоставить свои объяснения по этому поводу. Именно эта несправедливость и послужила основанием для обращения за судебной защитой", – приводит слова протоиерея Никиты сайт сайт союза православных журналистов.
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
Прихожане перед службой в Киево-Печерской лавре. 29 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Тысячи верующих собрались на молитву в Киево-Печерской лавре
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