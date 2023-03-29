https://ria.ru/20230329/sud-1861456232.html
Киево-Печерская лавра будет оспаривать расторжение договора аренды в суде
Киево-Печерская лавра будет оспаривать расторжение договора аренды в суде - РИА Новости, 29.03.2023
Киево-Печерская лавра будет оспаривать расторжение договора аренды в суде
Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман заявил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды, сообщил... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:35
2023-03-29T10:35
2023-03-29T10:46
религия
религия
в мире
украина
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861375261_0:351:3015:2047_1920x0_80_0_0_a86cf7f5c8d6e8969bfaa3ddcb449f0d.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман заявил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды, сообщил союз православных журналистов."Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о недопустимости расторжения договора аренды с Заповедником в одностороннем порядке", - говорится в сообщении на сайте союза православных журналистов.По словам адвоката, монастырь неоднократно обращался в кабмин Украины, заповедник "Киево-Печерская лавра" и министерство культуры, чтобы узнать результаты деятельности межведомственной рабочей группы, которой якобы установлены нарушения монастырем условий договора. Однако в ведомствах заявили, что доступ к этой информации ограничен."Следовательно, заповедник обвиняет монастырь в нарушении условий договора, но и одновременно лишает даже возможности официально предоставить свои объяснения по этому поводу. Именно эта несправедливость и послужила основанием для обращения за судебной защитой", – приводит слова протоиерея Никиты сайт сайт союза православных журналистов.Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
https://ria.ru/20230329/lavra-1861443481.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861375261_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a8d6461057c95c56ca8c68bdcbbbd77b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, в мире, украина, ситуация вокруг упц
Религия, Религия, В мире, Украина, Ситуация вокруг УПЦ
Киево-Печерская лавра будет оспаривать расторжение договора аренды в суде
УПЦ: Киево-Печерская лавра будет оспаривать расторжение договора аренды в суде. иск подан
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман заявил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды, сообщил
союз православных журналистов.
"Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о недопустимости расторжения договора аренды с Заповедником в одностороннем порядке", - говорится в сообщении на сайте союза православных журналистов.
По словам адвоката, монастырь неоднократно обращался в кабмин Украины
, заповедник "Киево-Печерская лавра" и министерство культуры, чтобы узнать результаты деятельности межведомственной рабочей группы, которой якобы установлены нарушения монастырем условий договора. Однако в ведомствах заявили, что доступ к этой информации ограничен.
"Следовательно, заповедник обвиняет монастырь в нарушении условий договора, но и одновременно лишает даже возможности официально предоставить свои объяснения по этому поводу. Именно эта несправедливость и послужила основанием для обращения за судебной защитой", – приводит слова протоиерея Никиты сайт сайт союза православных журналистов.
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
Тысячи верующих собрались на молитву в Киево-Печерской лавре