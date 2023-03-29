https://ria.ru/20230329/sud-1861456232.html

Киево-Печерская лавра будет оспаривать расторжение договора аренды в суде

Киево-Печерская лавра будет оспаривать расторжение договора аренды в суде - РИА Новости, 29.03.2023

Киево-Печерская лавра будет оспаривать расторжение договора аренды в суде

Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман заявил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды, сообщил... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:35

2023-03-29T10:35

2023-03-29T10:46

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман заявил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды, сообщил союз православных журналистов."Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о недопустимости расторжения договора аренды с Заповедником в одностороннем порядке", - говорится в сообщении на сайте союза православных журналистов.По словам адвоката, монастырь неоднократно обращался в кабмин Украины, заповедник "Киево-Печерская лавра" и министерство культуры, чтобы узнать результаты деятельности межведомственной рабочей группы, которой якобы установлены нарушения монастырем условий договора. Однако в ведомствах заявили, что доступ к этой информации ограничен."Следовательно, заповедник обвиняет монастырь в нарушении условий договора, но и одновременно лишает даже возможности официально предоставить свои объяснения по этому поводу. Именно эта несправедливость и послужила основанием для обращения за судебной защитой", – приводит слова протоиерея Никиты сайт сайт союза православных журналистов.Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.

https://ria.ru/20230329/lavra-1861443481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, в мире, украина, ситуация вокруг упц