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Суд вынес приговор сибирскому экс-депутату, сбившему ребенка - РИА Новости, 29.03.2023
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07:28 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/sud-1861425665.html
Суд вынес приговор сибирскому экс-депутату, сбившему ребенка
Суд вынес приговор сибирскому экс-депутату, сбившему ребенка - РИА Новости, 29.03.2023
Суд вынес приговор сибирскому экс-депутату, сбившему ребенка
Мировой суд в Новосибирской области, во второй раз рассмотрев дело бывшего районного депутата, который сбил на машине шестилетнего мальчика и уехал с места ДТП, РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T07:28
2023-03-29T07:28
происшествия
новосибирская область
россия
татарск
toyota corolla
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НОВОСИБИРСК, 29 мар – РИА Новости. Мировой суд в Новосибирской области, во второй раз рассмотрев дело бывшего районного депутата, который сбил на машине шестилетнего мальчика и уехал с места ДТП, назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ, сообщили РИА Новости в управлении судебного департамента по региону. В декабре 2022 года мировой суд вынес постановление о прекращении в связи с примирением сторон уголовного дела в отношении 67-летнего Сергея Мамонтова, который обвинялся в оставлении без помощи человека, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии. Он полностью признал свою вину. Однако прокуратура обжаловала это решение и дело было направлено на новое рассмотрение. "Мировым судьей 2-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области 29 марта 2023 провозглашен обвинительный приговор в отношении Мамонтова С. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ, ему назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы", - сообщил представитель управления. Приговор пока не вступил в силу. Вечером 30 октября 2022 года в городе Татарске депутат совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления Сергей Мамонтов на Toyota RAV-4 сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив ребенка лежать на дороге. Скорую помощь мальчику вызвали прохожие. Его здоровью оказался причинен вред средней тяжести.
https://ria.ru/20230328/sud-1861326366.html
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новосибирская область
россия
татарск
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происшествия, новосибирская область, россия, татарск, toyota corolla
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Татарск, Toyota Corolla
Суд вынес приговор сибирскому экс-депутату, сбившему ребенка

Сибирского экс-депутата Мамонтова, сбившего ребенка, приговорили к исправительным работам

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 29 мар – РИА Новости. Мировой суд в Новосибирской области, во второй раз рассмотрев дело бывшего районного депутата, который сбил на машине шестилетнего мальчика и уехал с места ДТП, назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ, сообщили РИА Новости в управлении судебного департамента по региону.
В декабре 2022 года мировой суд вынес постановление о прекращении в связи с примирением сторон уголовного дела в отношении 67-летнего Сергея Мамонтова, который обвинялся в оставлении без помощи человека, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии. Он полностью признал свою вину. Однако прокуратура обжаловала это решение и дело было направлено на новое рассмотрение.
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"Мировым судьей 2-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области 29 марта 2023 провозглашен обвинительный приговор в отношении Мамонтова С. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ, ему назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработной платы", - сообщил представитель управления. Приговор пока не вступил в силу.
Вечером 30 октября 2022 года в городе Татарске депутат совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления Сергей Мамонтов на Toyota RAV-4 сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив ребенка лежать на дороге. Скорую помощь мальчику вызвали прохожие. Его здоровью оказался причинен вред средней тяжести.
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