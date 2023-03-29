США ответили на российскую статью о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Госдеп назвал российскую статью о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО опасной риторикой
© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель на брифинге в среду назвал "опасной" риторику заявления посольства РФ в Стокгольме о том, что Швеция может стать "легитимной целью" для российских ответных мер в случае присоединения к НАТО.
Российское посольство в Швеции ранее опубликовало на своем сайте статью под заголовком "Шведский шаг в пропасть", в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, а новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны РФ, в том числе военного характера.
"Вы стали свидетелями опасной риторики со стороны России. Я хотел бы вновь добавить - на наш взгляд, Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО", - сказал Патель.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировала лишь Турция. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Комиссия по внешнеполитическим вопросам парламента Турции 23 марта рассмотрела ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО, приняла ее и впоследствии должна передать на рассмотрение парламента. Парламент Швеции 23 марта, не дождавшись окончательной ратификации своей заявки всеми 30 странами-членами НАТО, проголосовал за вступление в Альянс.
В российском посольстве заявили, что Швецию шаг за шагом лишали ее внешнеполитического суверенитета, "готовя к послушному превращению в очередную колонию США". По мнению российских дипломатов, не стоит исключать вероятность того, что желание НАТО воевать против России "до последнего украинца" приведет к тому, что способных сражаться украинцев не останется, и командование блока примет решение полноценно вступить в конфликт - в таком случае, несомненно, будут втянуты и шведы, которых отправят погибать за чужие интересы. В дипмиссии напомнили, что ранее Россия предлагала сесть за стол переговоров и обсудить гарантии безопасности, Стокгольм даже не ответил на инициативу российской стороны, а НАТО и ЕС отказались вести диалог, поэтому именно Североатлантический альянс желает дальнейшей эскалации, заявили представители посольства РФ в Швеции.