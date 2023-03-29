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США ответили на российскую статью о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 29.03.2023
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23:44 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/statya-1861720213.html
США ответили на российскую статью о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
США ответили на российскую статью о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 29.03.2023
США ответили на российскую статью о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель на брифинге в среду назвал "опасной" риторику заявления посольства РФ в Стокгольме о... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T23:44
2023-03-29T23:44
в мире
швеция
россия
финляндия
нато
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель на брифинге в среду назвал "опасной" риторику заявления посольства РФ в Стокгольме о том, что Швеция может стать "легитимной целью" для российских ответных мер в случае присоединения к НАТО. Российское посольство в Швеции ранее опубликовало на своем сайте статью под заголовком "Шведский шаг в пропасть", в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, а новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны РФ, в том числе военного характера. "Вы стали свидетелями опасной риторики со стороны России. Я хотел бы вновь добавить - на наш взгляд, Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО", - сказал Патель. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировала лишь Турция. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Комиссия по внешнеполитическим вопросам парламента Турции 23 марта рассмотрела ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО, приняла ее и впоследствии должна передать на рассмотрение парламента. Парламент Швеции 23 марта, не дождавшись окончательной ратификации своей заявки всеми 30 странами-членами НАТО, проголосовал за вступление в Альянс. В российском посольстве заявили, что Швецию шаг за шагом лишали ее внешнеполитического суверенитета, "готовя к послушному превращению в очередную колонию США". По мнению российских дипломатов, не стоит исключать вероятность того, что желание НАТО воевать против России "до последнего украинца" приведет к тому, что способных сражаться украинцев не останется, и командование блока примет решение полноценно вступить в конфликт - в таком случае, несомненно, будут втянуты и шведы, которых отправят погибать за чужие интересы. В дипмиссии напомнили, что ранее Россия предлагала сесть за стол переговоров и обсудить гарантии безопасности, Стокгольм даже не ответил на инициативу российской стороны, а НАТО и ЕС отказались вести диалог, поэтому именно Североатлантический альянс желает дальнейшей эскалации, заявили представители посольства РФ в Швеции.
https://ria.ru/20230329/nato-1861666813.html
https://ria.ru/20230328/nato-1861385910.html
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в мире, швеция, россия, финляндия, нато, евросоюз
В мире, Швеция, Россия, Финляндия, НАТО, Евросоюз
США ответили на российскую статью о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Госдеп назвал российскую статью о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО опасной риторикой

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель на брифинге в среду назвал "опасной" риторику заявления посольства РФ в Стокгольме о том, что Швеция может стать "легитимной целью" для российских ответных мер в случае присоединения к НАТО.
Российское посольство в Швеции ранее опубликовало на своем сайте статью под заголовком "Шведский шаг в пропасть", в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, а новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны РФ, в том числе военного характера.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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"Вы стали свидетелями опасной риторики со стороны России. Я хотел бы вновь добавить - на наш взгляд, Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО", - сказал Патель.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировала лишь Турция. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Комиссия по внешнеполитическим вопросам парламента Турции 23 марта рассмотрела ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО, приняла ее и впоследствии должна передать на рассмотрение парламента. Парламент Швеции 23 марта, не дождавшись окончательной ратификации своей заявки всеми 30 странами-членами НАТО, проголосовал за вступление в Альянс.
В российском посольстве заявили, что Швецию шаг за шагом лишали ее внешнеполитического суверенитета, "готовя к послушному превращению в очередную колонию США". По мнению российских дипломатов, не стоит исключать вероятность того, что желание НАТО воевать против России "до последнего украинца" приведет к тому, что способных сражаться украинцев не останется, и командование блока примет решение полноценно вступить в конфликт - в таком случае, несомненно, будут втянуты и шведы, которых отправят погибать за чужие интересы. В дипмиссии напомнили, что ранее Россия предлагала сесть за стол переговоров и обсудить гарантии безопасности, Стокгольм даже не ответил на инициативу российской стороны, а НАТО и ЕС отказались вести диалог, поэтому именно Североатлантический альянс желает дальнейшей эскалации, заявили представители посольства РФ в Швеции.
Здание посольства России в Стокгольме, Швеция - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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28 марта, 21:30
 
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