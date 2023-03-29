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В США назвали сближение России, Китая и Ирана проблемой на многие годы
В США назвали сближение России, Китая и Ирана проблемой на многие годы - РИА Новости, 29.03.2023
В США назвали сближение России, Китая и Ирана проблемой на многие годы
США озабочены сближением России, КНР и Ирана в "текущей стратегической ситуации", считают это "проблемой на предстоящие годы", заявил на слушаниях в конгрессе... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:30
2023-03-29T19:30
2023-03-29T19:58
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. США озабочены сближением России, КНР и Ирана в "текущей стратегической ситуации", считают это "проблемой на предстоящие годы", заявил на слушаниях в конгрессе председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. Представитель Пентагона вновь заявил, что не считает военный конфликт с Россией или Китаем неизбежным, однако, отвечая на вопросы конгрессменов отметил, что одновременные военные действия с Россией и Китаем, если такое произойдет, будут представлять сложности. "Наши военные возможности позволяют воевать во многих местах при различных условиях, но если вы говорите о серьезном конфликте с крупнейшими странами, в реальности если это будут Китай и Россия вместе, это будет очень трудно", - сказал о такой гипотетической возможности Милли. Ранее во вторник Милли заявил, что США придется удвоить оборонный бюджет в случае начала конфликта великих держав.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, россия, китай, сша, марк милли, министерство обороны сша, иран
В мире, Россия, Китай, США, Марк Милли, Министерство обороны США, Иран
В США назвали сближение России, Китая и Ирана проблемой на многие годы
Председатель КНШ Милли назвал сближение России, Китая и Ирана проблемой на многие годы
ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. США озабочены сближением России, КНР и Ирана в "текущей стратегической ситуации", считают это "проблемой на предстоящие годы", заявил на слушаниях в конгрессе председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.
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"В текущих стратегических условиях любое сближение России и Китая вызывает мою озабоченность. Я не могу назвать это настоящим союзом в реальном значении этого слова, но мы видим их сближение, и, если третьим будет Иран, это проблематично и будет таковым на протяжении многих предстоящих лет, особенно это касается России", - сказал Милли.
Представитель Пентагона вновь заявил, что не считает военный конфликт с Россией или Китаем неизбежным, однако, отвечая на вопросы конгрессменов отметил, что одновременные военные действия с Россией и Китаем, если такое произойдет, будут представлять сложности. "Наши военные возможности позволяют воевать во многих местах при различных условиях, но если вы говорите о серьезном конфликте с крупнейшими странами, в реальности если это будут Китай и Россия вместе, это будет очень трудно", - сказал о такой гипотетической возможности Милли.
Ранее во вторник Милли заявил, что США придется удвоить оборонный бюджет в случае начала конфликта великих держав.
В США испугались будущего, которое им готовит Россия