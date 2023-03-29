https://ria.ru/20230329/ssha-1861686645.html

В США назвали сближение России, Китая и Ирана проблемой на многие годы

В США назвали сближение России, Китая и Ирана проблемой на многие годы - РИА Новости, 29.03.2023

В США назвали сближение России, Китая и Ирана проблемой на многие годы

США озабочены сближением России, КНР и Ирана в "текущей стратегической ситуации", считают это "проблемой на предстоящие годы", заявил на слушаниях в конгрессе... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:30

2023-03-29T19:30

2023-03-29T19:58

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россия

китай

сша

марк милли

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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. США озабочены сближением России, КНР и Ирана в "текущей стратегической ситуации", считают это "проблемой на предстоящие годы", заявил на слушаниях в конгрессе председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. Представитель Пентагона вновь заявил, что не считает военный конфликт с Россией или Китаем неизбежным, однако, отвечая на вопросы конгрессменов отметил, что одновременные военные действия с Россией и Китаем, если такое произойдет, будут представлять сложности. "Наши военные возможности позволяют воевать во многих местах при различных условиях, но если вы говорите о серьезном конфликте с крупнейшими странами, в реальности если это будут Китай и Россия вместе, это будет очень трудно", - сказал о такой гипотетической возможности Милли. Ранее во вторник Милли заявил, что США придется удвоить оборонный бюджет в случае начала конфликта великих держав.

https://ria.ru/20230329/miroporyadok-1861465497.html

россия

китай

сша

иран

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, китай, сша, марк милли, министерство обороны сша, иран