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США пытаются спрятаться за союзниками, заявили в российском посольстве - РИА Новости, 29.03.2023
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01:25 29.03.2023 (обновлено: 01:35 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/ssha-1861411123.html
США пытаются спрятаться за союзниками, заявили в российском посольстве
США пытаются спрятаться за союзниками, заявили в российском посольстве - РИА Новости, 29.03.2023
США пытаются спрятаться за союзниками, заявили в российском посольстве
США пытаются спрятаться за действиями союзников в расследованиях причин подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток", заявило посольство России... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T01:25
2023-03-29T01:35
в мире
сша
россия
северный поток
владимир путин
сеймур херш
алексей миллер
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. США пытаются спрятаться за действиями союзников в расследованиях причин подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток", заявило посольство России в Штатах."Видим в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников. Сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии", - сообщила дипмиссия, комментируя заявления Белого дома о достаточности ведущихся европейскими странами "независимых" расследований подрывов магистралей.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230328/podryv-1861382212.html
https://ria.ru/20230328/rezolyutsiya-1861276463.html
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в мире, сша, россия, северный поток, владимир путин, сеймур херш, алексей миллер, северный поток — 2
В мире, США, Россия, Северный поток, Владимир Путин, Сеймур Херш, Алексей Миллер, Северный поток — 2
США пытаются спрятаться за союзниками, заявили в российском посольстве

Посольство России: США пытаются спрятаться за союзниками в деле о "Северных потоках"

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. США пытаются спрятаться за действиями союзников в расследованиях причин подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток", заявило посольство России в Штатах.
"Видим в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников. Сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии", - сообщила дипмиссия, комментируя заявления Белого дома о достаточности ведущихся европейскими странами "независимых" расследований подрывов магистралей.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В США заявили о доверии к европейским расследованиям по "Северным потокам"
Вчера, 21:08
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Китайцы уличили США в трусости после голосования по российской резолюции
Вчера, 15:38
 
В миреСШАРоссияСеверный потокВладимир ПутинСеймур ХершАлексей МиллерСеверный поток — 2
 
 
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