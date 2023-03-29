https://ria.ru/20230329/ssha-1861411123.html

США пытаются спрятаться за союзниками, заявили в российском посольстве

США пытаются спрятаться за союзниками, заявили в российском посольстве - РИА Новости, 29.03.2023

США пытаются спрятаться за союзниками, заявили в российском посольстве

США пытаются спрятаться за действиями союзников в расследованиях причин подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток", заявило посольство России... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T01:25

2023-03-29T01:25

2023-03-29T01:35

в мире

сша

россия

северный поток

владимир путин

сеймур херш

алексей миллер

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. США пытаются спрятаться за действиями союзников в расследованиях причин подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток", заявило посольство России в Штатах."Видим в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников. Сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии", - сообщила дипмиссия, комментируя заявления Белого дома о достаточности ведущихся европейскими странами "независимых" расследований подрывов магистралей.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230328/podryv-1861382212.html

https://ria.ru/20230328/rezolyutsiya-1861276463.html

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в мире, сша, россия, северный поток, владимир путин, сеймур херш, алексей миллер, северный поток — 2