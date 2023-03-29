США пытаются спрятаться за союзниками, заявили в российском посольстве
Посольство России: США пытаются спрятаться за союзниками в деле о "Северных потоках"
© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. США пытаются спрятаться за действиями союзников в расследованиях причин подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток", заявило посольство России в Штатах.
"Видим в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников. Сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии", - сообщила дипмиссия, комментируя заявления Белого дома о достаточности ведущихся европейскими странами "независимых" расследований подрывов магистралей.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.