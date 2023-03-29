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Российские войска уничтожили узел связи и четыре пункта управления ВСУ - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:57 29.03.2023 (обновлено: 15:32 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861569816.html
Российские войска уничтожили узел связи и четыре пункта управления ВСУ
Российские войска уничтожили узел связи и четыре пункта управления ВСУ - РИА Новости, 29.03.2023
Российские войска уничтожили узел связи и четыре пункта управления ВСУ
Российские военные уничтожили в ДНР узел связи украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:57
2023-03-29T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР узел связи украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Семеновка Донецкой народной республики уничтожен узел связи ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. "Поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Авдеевка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области", - добавили в Минобороны.
россия
донецкая народная республика
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Конашенков об уничтожении в ДНР узла связи и четырех пунктов управления ВСУ
Российские военные уничтожили в ДНР узел связи украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ.
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в мире, россия, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские войска уничтожили узел связи и четыре пункта управления ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили узел связи и четыре пункта управления украинской армии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР узел связи украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Семеновка Донецкой народной республики уничтожен узел связи ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
"Поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Авдеевка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области", - добавили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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