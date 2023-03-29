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Российские войска уничтожили узел связи и четыре пункта управления ВСУ
Российские войска уничтожили узел связи и четыре пункта управления ВСУ - РИА Новости, 29.03.2023
Российские войска уничтожили узел связи и четыре пункта управления ВСУ
Российские военные уничтожили в ДНР узел связи украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:57
2023-03-29T14:57
2023-03-29T15:32
специальная военная операция на украине
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харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР узел связи украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Семеновка Донецкой народной республики уничтожен узел связи ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. "Поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Авдеевка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области", - добавили в Минобороны.
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Конашенков об уничтожении в ДНР узла связи и четырех пунктов управления ВСУ
Российские военные уничтожили в ДНР узел связи украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ.
2023-03-29T14:57
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, россия, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские войска уничтожили узел связи и четыре пункта управления ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили узел связи и четыре пункта управления украинской армии