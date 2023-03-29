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Российские войска уничтожили узел связи и четыре пункта управления ВСУ

Российские войска уничтожили узел связи и четыре пункта управления ВСУ - РИА Новости, 29.03.2023

Российские войска уничтожили узел связи и четыре пункта управления ВСУ

Российские военные уничтожили в ДНР узел связи украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:57

2023-03-29T14:57

2023-03-29T15:32

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харьковская область

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР узел связи украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Семеновка Донецкой народной республики уничтожен узел связи ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. "Поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Авдеевка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области", - добавили в Минобороны.

россия

донецкая народная республика

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Конашенков об уничтожении в ДНР узла связи и четырех пунктов управления ВСУ Российские военные уничтожили в ДНР узел связи украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ. 2023-03-29T14:57 true PT3M32S

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в мире, россия, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины