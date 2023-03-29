https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861520516.html

В Кремле ответили на вопрос о перспективах окончания спецоперации

В Кремле ответили на вопрос о перспективах окончания спецоперации - РИА Новости, 29.03.2023

В Кремле ответили на вопрос о перспективах окончания спецоперации

Запад развязал против России гибридную войну, и это надолго, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:10

2023-03-29T13:10

2023-03-29T14:33

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Запад развязал против России гибридную войну, и это надолго, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, "здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента".Песков добавил, что о перспективах окончания военной операции лучше спрашивать специалистов из Минобороны.

https://ria.ru/20230329/armiya-1861391302.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, безопасность