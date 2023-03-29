https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861520516.html
В Кремле ответили на вопрос о перспективах окончания спецоперации
В Кремле ответили на вопрос о перспективах окончания спецоперации - РИА Новости, 29.03.2023
В Кремле ответили на вопрос о перспективах окончания спецоперации
Запад развязал против России гибридную войну, и это надолго, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:10
2023-03-29T13:10
2023-03-29T14:33
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Запад развязал против России гибридную войну, и это надолго, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, "здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента".Песков добавил, что о перспективах окончания военной операции лучше спрашивать специалистов из Минобороны.
https://ria.ru/20230329/armiya-1861391302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле ответили на вопрос о перспективах окончания спецоперации
Пресс-секретарь Песков назвал борьбу России с Западом войной в широком смысле слова
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Запад развязал против России гибридную войну, и это надолго, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте, это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго," — ответил он на вопрос, как в Кремле оценивают перспективы окончания военной операции на Украине.
По его словам, "здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента".
Песков добавил, что о перспективах окончания военной операции лучше спрашивать специалистов из Минобороны.
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