https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861518075.html

Песков назвал решение мэра Воркуты уйти служить достойным уважения

Песков назвал решение мэра Воркуты уйти служить достойным уважения - РИА Новости, 29.03.2023

Песков назвал решение мэра Воркуты уйти служить достойным уважения

Решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова пойти служить по контракту в зону проведения спецоперации известно Кремлю из СМИ, такие люди, которые выступают... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:03

2023-03-29T13:03

2023-03-29T13:46

специальная военная операция на украине

воркута

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861263567_0:14:640:374_1920x0_80_0_0_4c04b6522feaeb665671c031ae0326e1.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова пойти служить по контракту в зону проведения спецоперации известно Кремлю из СМИ, такие люди, которые выступают добровольцами, достойны уважения и восхищения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее пресс-служба администрации Воркуты сообщала РИА Новости, что глава города Ярослав Шапошников на митинге заявил, что пойдет служить по контракту в зону спецоперации. "Мы видели сообщения СМИ. Безусловно, любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идет воевать - это люди, которые заслуживают восхищения и уважения", - сказал Песков. Он заверил, что от тенденции ухода мэров в зону спецоперации города не пострадают. "Конечно, и в городах тоже проводится очень ответственная, очень сложная, напряженная работа. Вопросы развития нашей страны, вопросы минимизации последствий тех самых санкций, которые в отношении нас применяются - это все то, что заставляет чиновников работать днем и ночью. И это тоже труд, который заслуживает уважения", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230329/ukraina-1861471909.html

https://ria.ru/20230220/vasilchenko-1853212406.html

воркута

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воркута, дмитрий песков, россия