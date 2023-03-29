https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861518075.html
Песков назвал решение мэра Воркуты уйти служить достойным уважения
Песков назвал решение мэра Воркуты уйти служить достойным уважения - РИА Новости, 29.03.2023
Песков назвал решение мэра Воркуты уйти служить достойным уважения
Решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова пойти служить по контракту в зону проведения спецоперации известно Кремлю из СМИ, такие люди, которые выступают... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:03
2023-03-29T13:03
2023-03-29T13:46
специальная военная операция на украине
воркута
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861263567_0:14:640:374_1920x0_80_0_0_4c04b6522feaeb665671c031ae0326e1.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова пойти служить по контракту в зону проведения спецоперации известно Кремлю из СМИ, такие люди, которые выступают добровольцами, достойны уважения и восхищения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее пресс-служба администрации Воркуты сообщала РИА Новости, что глава города Ярослав Шапошников на митинге заявил, что пойдет служить по контракту в зону спецоперации. "Мы видели сообщения СМИ. Безусловно, любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идет воевать - это люди, которые заслуживают восхищения и уважения", - сказал Песков. Он заверил, что от тенденции ухода мэров в зону спецоперации города не пострадают. "Конечно, и в городах тоже проводится очень ответственная, очень сложная, напряженная работа. Вопросы развития нашей страны, вопросы минимизации последствий тех самых санкций, которые в отношении нас применяются - это все то, что заставляет чиновников работать днем и ночью. И это тоже труд, который заслуживает уважения", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230329/ukraina-1861471909.html
https://ria.ru/20230220/vasilchenko-1853212406.html
воркута
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861263567_16:0:640:468_1920x0_80_0_0_f4a38bc765d724fb83fb250c7fa350ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воркута, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, Воркута, Дмитрий Песков, Россия
Песков назвал решение мэра Воркуты уйти служить достойным уважения
Песков назвал решение мэра Воркуты Шапошникова пойти служить в зону СВО достойным уважения
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова пойти служить по контракту в зону проведения спецоперации известно Кремлю из СМИ, такие люди, которые выступают добровольцами, достойны уважения и восхищения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба администрации Воркуты сообщала РИА Новости, что глава города Ярослав Шапошников на митинге заявил, что пойдет служить по контракту в зону спецоперации.
Контрнаступление ВСУ станет для них последним, заявил командир "Ахмата"
"Мы видели сообщения СМИ. Безусловно, любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идет воевать - это люди, которые заслуживают восхищения и уважения", - сказал Песков.
Он заверил, что от тенденции ухода мэров в зону спецоперации города не пострадают.
"Конечно, и в городах тоже проводится очень ответственная, очень сложная, напряженная работа. Вопросы развития нашей страны, вопросы минимизации последствий тех самых санкций, которые в отношении нас применяются - это все то, что заставляет чиновников работать днем и ночью. И это тоже труд, который заслуживает уважения", - добавил Песков.
Разведчика, подбившего два танка, посмертно удостоили "Звезды" Героя