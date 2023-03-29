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Песков назвал решение мэра Воркуты уйти служить достойным уважения - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 29.03.2023 (обновлено: 13:46 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/spetsoperatsiya-1861518075.html
Песков назвал решение мэра Воркуты уйти служить достойным уважения
Песков назвал решение мэра Воркуты уйти служить достойным уважения - РИА Новости, 29.03.2023
Песков назвал решение мэра Воркуты уйти служить достойным уважения
Решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова пойти служить по контракту в зону проведения спецоперации известно Кремлю из СМИ, такие люди, которые выступают... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:03
2023-03-29T13:46
специальная военная операция на украине
воркута
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова пойти служить по контракту в зону проведения спецоперации известно Кремлю из СМИ, такие люди, которые выступают добровольцами, достойны уважения и восхищения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее пресс-служба администрации Воркуты сообщала РИА Новости, что глава города Ярослав Шапошников на митинге заявил, что пойдет служить по контракту в зону спецоперации. "Мы видели сообщения СМИ. Безусловно, любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идет воевать - это люди, которые заслуживают восхищения и уважения", - сказал Песков. Он заверил, что от тенденции ухода мэров в зону спецоперации города не пострадают. "Конечно, и в городах тоже проводится очень ответственная, очень сложная, напряженная работа. Вопросы развития нашей страны, вопросы минимизации последствий тех самых санкций, которые в отношении нас применяются - это все то, что заставляет чиновников работать днем и ночью. И это тоже труд, который заслуживает уважения", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230329/ukraina-1861471909.html
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воркута, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, Воркута, Дмитрий Песков, Россия
Песков назвал решение мэра Воркуты уйти служить достойным уважения

Песков назвал решение мэра Воркуты Шапошникова пойти служить в зону СВО достойным уважения

© Фото пресс-службы администрации города ВоркутаГлава города Воркута Ярослав Шапошников
Глава города Воркута Ярослав Шапошников
© Фото пресс-службы администрации города Воркута
Глава города Воркута Ярослав Шапошников. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова пойти служить по контракту в зону проведения спецоперации известно Кремлю из СМИ, такие люди, которые выступают добровольцами, достойны уважения и восхищения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба администрации Воркуты сообщала РИА Новости, что глава города Ярослав Шапошников на митинге заявил, что пойдет служить по контракту в зону спецоперации.
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"Мы видели сообщения СМИ. Безусловно, любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идет воевать - это люди, которые заслуживают восхищения и уважения", - сказал Песков.
Он заверил, что от тенденции ухода мэров в зону спецоперации города не пострадают.
"Конечно, и в городах тоже проводится очень ответственная, очень сложная, напряженная работа. Вопросы развития нашей страны, вопросы минимизации последствий тех самых санкций, которые в отношении нас применяются - это все то, что заставляет чиновников работать днем и ночью. И это тоже труд, который заслуживает уважения", - добавил Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеВоркутаДмитрий ПесковРоссия
 
 
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