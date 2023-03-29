https://ria.ru/20230329/sok-1861473821.html

Каждая восьмая бутылка сока в России нелегальная, показало исследование

Каждая восьмая бутылка сока в России нелегальная, показало исследование - РИА Новости, 29.03.2023

Каждая восьмая бутылка сока в России нелегальная, показало исследование

Доля нелегального оборота соков и сахаросодержащих напитков в России превышает 12%, при этом за последний год количество фальсификата и контрафакта значительно... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:36

2023-03-29T11:36

2023-03-29T11:36

продукты

экономика

россия

высшая школа экономики (вшэ)

марсель салихов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Доля нелегального оборота соков и сахаросодержащих напитков в России превышает 12%, при этом за последний год количество фальсификата и контрафакта значительно увеличилось, свидетельствуют данные Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), с которыми ознакомилось РИА Новости. "По данным исследований Высшей школы экономики, за последний год доля фальсификата и контрафакта на рынке соков и сладких вод выросла на одну пятую и на сегодняшний день составляет более 12%. Причины - уход с рынка крупных транснациональных игроков, развитие параллельного импорта", - приводятся в материалах слова руководителя Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марселя Салихова. По его словам, на фоне введения акциза на газировки эта доля будет продолжать расти ускоренными темпами. Ранее в среду Минпромторг предложил провести в России с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года эксперимент по маркировке безалкогольных напитков. В НИУ ВШЭ уверены, что маркировка в этой категории принесет бизнесу более 13 миллиардов рублей в год за счет сокращения нелегального оборота, а бюджет РФ будет ежегодно получать 6,8 миллиарда рублей дополнительно. "Благодаря маркировке продажи нелегальной продукции сократятся на как минимум 70%, что обеспечит увеличение чистой прибыли производителей безалкогольных напитков на 8,6 миллиарда рублей в год, производителей соков – на 4,5 миллиарда рублей. Доходы бюджета могут вырасти на 4,3 миллиарда рублей год для рынка безалкогольных напитков и 2,5 миллиарда рублей для рынка соков", - добавил Салихов.

https://ria.ru/20230329/rolly-1861456911.html

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Владимир Лаврентьев

продукты, экономика, россия, высшая школа экономики (вшэ), марсель салихов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)