https://ria.ru/20230329/sochi-1861474917.html
Эксперты рассказали, как подорожал отдых в Сочи
Эксперты рассказали, как подорожал отдых в Сочи - РИА Новости, 29.03.2023
Эксперты рассказали, как подорожал отдых в Сочи
Увеличение стоимости летнего отдыха в Сочи — явление объективное и не критичное, тем более, что подорожание на 30 процентов зависит от конкретных дат и объектов РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:24
2023-03-29T12:24
2023-03-29T12:25
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СОЧИ, 29 мар — РИА Новости. Увеличение стоимости летнего отдыха в Сочи — явление объективное и не критичное, тем более, что подорожание на 30 процентов зависит от конкретных дат и объектов размещения, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. "Растут цены и тарифы, составляющие туров. Увеличиваются и цены, объективно по сезону плюс 15 процентов в пиковые даты, и по востребованным объектам может и 20 процентов. Туристы от поездок не отказываются, объем продаж и бронирования выше, чем в прошлом году и на майские праздники, и на сезон", — сказал Барзыкин. При этом, по его словам, нельзя утверждать, что все объекты размещения в Сочи подорожают на 30 процентов, поскольку это зависит от спроса и категорий отелей. "Есть высокие даты, есть более умеренные, разные объекты и разные цены", — отметил эксперт. По словам вице-президента Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна, отдых в Сочи подорожал значительно — на 30 процентов, и связано это с резким снижением интереса к Крыму, доступ к которому для туристов становится неудобным. "Если в прошлом году люди еще бронировали Крым на лето в надежде на открытый аэропорт, то в этом году никто этого делать не будет", — сказал он, отмечая, что несмотря на это, ситуация у конкурентов — Анапы и Геленджика — более стабильная, там отдых подорожает на десять процентов.Как пояснили РИА Новости в управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Кубани, законодательство не предполагает регулирование цен в местах размещения, однако ФАС РФ совместно с Роспотребнадзором направили письмо владельцам отелей "о недопустимости пересмотра ценовых условий договоров о предоставлении гостиничных услуг с целью их заключения на новых условиях по более высокой цене из-за дефицита предложения".Ранее в ряде СМИ упоминалось, что отдых в Сочи станет в этом году на 30 процентов дороже, поскольку к Крыму, являющемуся конкурентом Сочи, интерес туристов снижен из-за неработающего аэропорта.
https://ria.ru/20230316/ator-1858375917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, отдых на море, отдых в россии, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Отдых на море, отдых в России, куда можно лететь
Эксперты рассказали, как подорожал отдых в Сочи
РСТ: подорожание летнего отдыха в Сочи на 30 процентов не является критичным
СОЧИ, 29 мар — РИА Новости. Увеличение стоимости летнего отдыха в Сочи — явление объективное и не критичное, тем более, что подорожание на 30 процентов зависит от конкретных дат и объектов размещения, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
"Растут цены и тарифы, составляющие туров. Увеличиваются и цены, объективно по сезону плюс 15 процентов в пиковые даты, и по востребованным объектам может и 20 процентов. Туристы от поездок не отказываются, объем продаж и бронирования выше, чем в прошлом году и на майские праздники, и на сезон", — сказал Барзыкин.
При этом, по его словам, нельзя утверждать, что все объекты размещения в Сочи подорожают на 30 процентов, поскольку это зависит от спроса и категорий отелей. "Есть высокие даты, есть более умеренные, разные объекты и разные цены", — отметил эксперт.
По словам вице-президента Альянса туристических агентств
Алексана Мкртчяна, отдых в Сочи подорожал значительно — на 30 процентов, и связано это с резким снижением интереса к Крыму, доступ к которому для туристов становится неудобным. "Если в прошлом году люди еще бронировали Крым на лето в надежде на открытый аэропорт, то в этом году никто этого делать не будет", — сказал он, отмечая, что несмотря на это, ситуация у конкурентов — Анапы
и Геленджика
— более стабильная, там отдых подорожает на десять процентов.
Как пояснили РИА Новости в управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС
) Кубани, законодательство не предполагает регулирование цен в местах размещения, однако ФАС РФ
совместно с Роспотребнадзором
направили письмо владельцам отелей "о недопустимости пересмотра ценовых условий договоров о предоставлении гостиничных услуг с целью их заключения на новых условиях по более высокой цене из-за дефицита предложения".
Ранее в ряде СМИ упоминалось, что отдых в Сочи станет в этом году на 30 процентов дороже, поскольку к Крыму, являющемуся конкурентом Сочи, интерес туристов снижен из-за неработающего аэропорта.
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