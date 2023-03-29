https://ria.ru/20230329/sochi-1861474917.html

Эксперты рассказали, как подорожал отдых в Сочи

Эксперты рассказали, как подорожал отдых в Сочи - РИА Новости, 29.03.2023

Эксперты рассказали, как подорожал отдых в Сочи

Увеличение стоимости летнего отдыха в Сочи — явление объективное и не критичное, тем более, что подорожание на 30 процентов зависит от конкретных дат и объектов РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:24

2023-03-29T12:24

2023-03-29T12:25

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

отдых на море

отдых в россии

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593007882_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_459cd84a4baf8af9a09ff5f514ed205d.jpg

СОЧИ, 29 мар — РИА Новости. Увеличение стоимости летнего отдыха в Сочи — явление объективное и не критичное, тем более, что подорожание на 30 процентов зависит от конкретных дат и объектов размещения, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. "Растут цены и тарифы, составляющие туров. Увеличиваются и цены, объективно по сезону плюс 15 процентов в пиковые даты, и по востребованным объектам может и 20 процентов. Туристы от поездок не отказываются, объем продаж и бронирования выше, чем в прошлом году и на майские праздники, и на сезон", — сказал Барзыкин. При этом, по его словам, нельзя утверждать, что все объекты размещения в Сочи подорожают на 30 процентов, поскольку это зависит от спроса и категорий отелей. "Есть высокие даты, есть более умеренные, разные объекты и разные цены", — отметил эксперт. По словам вице-президента Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна, отдых в Сочи подорожал значительно — на 30 процентов, и связано это с резким снижением интереса к Крыму, доступ к которому для туристов становится неудобным. "Если в прошлом году люди еще бронировали Крым на лето в надежде на открытый аэропорт, то в этом году никто этого делать не будет", — сказал он, отмечая, что несмотря на это, ситуация у конкурентов — Анапы и Геленджика — более стабильная, там отдых подорожает на десять процентов.Как пояснили РИА Новости в управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Кубани, законодательство не предполагает регулирование цен в местах размещения, однако ФАС РФ совместно с Роспотребнадзором направили письмо владельцам отелей "о недопустимости пересмотра ценовых условий договоров о предоставлении гостиничных услуг с целью их заключения на новых условиях по более высокой цене из-за дефицита предложения".Ранее в ряде СМИ упоминалось, что отдых в Сочи станет в этом году на 30 процентов дороже, поскольку к Крыму, являющемуся конкурентом Сочи, интерес туристов снижен из-за неработающего аэропорта.

https://ria.ru/20230316/ator-1858375917.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, отдых на море, отдых в россии, куда можно лететь