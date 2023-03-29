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Брянские власти опровергли информацию о задержании замгубернатора - РИА Новости, 29.03.2023
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17:49 29.03.2023 (обновлено: 19:47 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/simonenko-1861658756.html
Брянские власти опровергли информацию о задержании замгубернатора
Брянские власти опровергли информацию о задержании замгубернатора - РИА Новости, 29.03.2023
Брянские власти опровергли информацию о задержании замгубернатора
Руководитель пресс-службы правительства Брянской области Галина Протченко опровергла РИА Новости информацию о задержании заместителя губернатора Николая... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:49
2023-03-29T19:47
жкх
брянская область
общество
россия
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БРЯНСК, 29 мар — РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства Брянской области Галина Протченко опровергла РИА Новости информацию о задержании заместителя губернатора Николая Симоненко, курирующего сферы строительства и ЖКХ.Телеграм-канал Mash сообщал о возможном задержании по подозрению в получении взяток Николая Симоненко, а также временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой, курирующей образование, и Татьяны Кулешовой, координирующей деятельность в сфере информационной политики и внутренней политики региона.РИА Новости не располагает комментарием силовых ведомств о задержаниях чиновников.
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жкх, брянская область, общество, россия
ЖКХ, Брянская область, Общество, Россия
Брянские власти опровергли информацию о задержании замгубернатора

Брянские власти опровергли информацию о задержании замгубернатора Симоненко

© РИА Новости / Сергей СубботинЗаместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко
Заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
Заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 29 мар — РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства Брянской области Галина Протченко опровергла РИА Новости информацию о задержании заместителя губернатора Николая Симоненко, курирующего сферы строительства и ЖКХ.
«
"В настоящее время он находится на рабочем месте, сегодня проинспектировал Славянский мост", — уточнила собеседница агентства.
Телеграм-канал Mash сообщал о возможном задержании по подозрению в получении взяток Николая Симоненко, а также временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой, курирующей образование, и Татьяны Кулешовой, координирующей деятельность в сфере информационной политики и внутренней политики региона.
РИА Новости не располагает комментарием силовых ведомств о задержаниях чиновников.
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