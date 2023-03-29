https://ria.ru/20230329/simonenko-1861658756.html
Брянские власти опровергли информацию о задержании замгубернатора
Брянские власти опровергли информацию о задержании замгубернатора - РИА Новости, 29.03.2023
Брянские власти опровергли информацию о задержании замгубернатора
Руководитель пресс-службы правительства Брянской области Галина Протченко опровергла РИА Новости информацию о задержании заместителя губернатора Николая... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:49
2023-03-29T17:49
2023-03-29T19:47
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БРЯНСК, 29 мар — РИА Новости. Руководитель пресс-службы правительства Брянской области Галина Протченко опровергла РИА Новости информацию о задержании заместителя губернатора Николая Симоненко, курирующего сферы строительства и ЖКХ.Телеграм-канал Mash сообщал о возможном задержании по подозрению в получении взяток Николая Симоненко, а также временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой, курирующей образование, и Татьяны Кулешовой, координирующей деятельность в сфере информационной политики и внутренней политики региона.РИА Новости не располагает комментарием силовых ведомств о задержаниях чиновников.
https://ria.ru/20230328/zamechanie-1861237709.html
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жкх, брянская область, общество, россия
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Брянские власти опровергли информацию о задержании замгубернатора
Брянские власти опровергли информацию о задержании замгубернатора Симоненко