https://ria.ru/20230329/shtraf-1861454187.html

Суд оштрафовал жителя Перми, оскорбившего Путина в соцсетях

Суд оштрафовал жителя Перми, оскорбившего Путина в соцсетях - РИА Новости, 29.03.2023

Суд оштрафовал жителя Перми, оскорбившего Путина в соцсетях

Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей жителя Перми, написавшего в интернете оскорбительную фразу о Владимире Путине, сообщается в среду на сайте регионального... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:27

2023-03-29T10:27

2023-03-29T10:33

пермь

владимир путин

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

происшествия

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ПЕРМЬ, 29 мар - РИА Новости. Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей жителя Перми, написавшего в интернете оскорбительную фразу о Владимире Путине, сообщается в среду на сайте регионального управления ФССП. Согласно лингвистической экспертизе, автор позволил себе "оскорбить честь и достоинство главы государства" и дать "необоснованную негативную оценку его личностных качеств". При этом житель Прикамья ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за другие оскорбления российского лидера. В связи с этим суд не нашел в его действиях смягчающих обстоятельств и назначил ему штраф в 150 тысяч рублей. Эту сумму приставы уже с него взыскали. Максимально же, с учетом рецидива, ему грозило до 200 тысяч рублей штрафа или арест на 15 суток. Закон, предусматривающий ответственность за публичное "неуважение к обществу, государству и официальным государственным символам", вступил в силу в России в 2019 году. Три ключевых критериях для привлечения к ответственности: информация выражена в неприличной форме, оскорбляет человеческое достоинство и предполагает "явное неуважение".

https://ria.ru/20230316/deputat-1858382538.html

https://ria.ru/20230327/pokrovskiy-1860863708.html

пермь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пермь, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия