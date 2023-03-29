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Суд оштрафовал жителя Перми, оскорбившего Путина в соцсетях - РИА Новости, 29.03.2023
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10:27 29.03.2023 (обновлено: 10:33 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/shtraf-1861454187.html
Суд оштрафовал жителя Перми, оскорбившего Путина в соцсетях
Суд оштрафовал жителя Перми, оскорбившего Путина в соцсетях - РИА Новости, 29.03.2023
Суд оштрафовал жителя Перми, оскорбившего Путина в соцсетях
Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей жителя Перми, написавшего в интернете оскорбительную фразу о Владимире Путине, сообщается в среду на сайте регионального... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:27
2023-03-29T10:33
пермь
владимир путин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
происшествия
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ПЕРМЬ, 29 мар - РИА Новости. Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей жителя Перми, написавшего в интернете оскорбительную фразу о Владимире Путине, сообщается в среду на сайте регионального управления ФССП. Согласно лингвистической экспертизе, автор позволил себе "оскорбить честь и достоинство главы государства" и дать "необоснованную негативную оценку его личностных качеств". При этом житель Прикамья ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за другие оскорбления российского лидера. В связи с этим суд не нашел в его действиях смягчающих обстоятельств и назначил ему штраф в 150 тысяч рублей. Эту сумму приставы уже с него взыскали. Максимально же, с учетом рецидива, ему грозило до 200 тысяч рублей штрафа или арест на 15 суток. Закон, предусматривающий ответственность за публичное "неуважение к обществу, государству и официальным государственным символам", вступил в силу в России в 2019 году. Три ключевых критериях для привлечения к ответственности: информация выражена в неприличной форме, оскорбляет человеческое достоинство и предполагает "явное неуважение".
https://ria.ru/20230316/deputat-1858382538.html
https://ria.ru/20230327/pokrovskiy-1860863708.html
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пермь, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия
Пермь, Владимир Путин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Происшествия
Суд оштрафовал жителя Перми, оскорбившего Путина в соцсетях

Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей жителя Перми, оскорбившего Путина в соцсетях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды в здании суда
Скульптура богини Фемиды в здании суда - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды в здании суда. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 29 мар - РИА Новости. Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей жителя Перми, написавшего в интернете оскорбительную фразу о Владимире Путине, сообщается в среду на сайте регионального управления ФССП.
«
"Распространение информации с отрицательной характеристикой личности президента России квалифицировано как мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.
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16 марта, 17:24
Согласно лингвистической экспертизе, автор позволил себе "оскорбить честь и достоинство главы государства" и дать "необоснованную негативную оценку его личностных качеств".
При этом житель Прикамья ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за другие оскорбления российского лидера. В связи с этим суд не нашел в его действиях смягчающих обстоятельств и назначил ему штраф в 150 тысяч рублей.
Эту сумму приставы уже с него взыскали. Максимально же, с учетом рецидива, ему грозило до 200 тысяч рублей штрафа или арест на 15 суток.
Закон, предусматривающий ответственность за публичное "неуважение к обществу, государству и официальным государственным символам", вступил в силу в России в 2019 году. Три ключевых критериях для привлечения к ответственности: информация выражена в неприличной форме, оскорбляет человеческое достоинство и предполагает "явное неуважение".
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ПермьВладимир ПутинФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Происшествия
 
 
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