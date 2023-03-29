https://ria.ru/20230329/shoubiz-1861542882.html

А вы точно продюсер? Как в России готовят специалистов

А вы точно продюсер? Как в России готовят специалистов - РИА Новости, 29.03.2023

А вы точно продюсер? Как в России готовят специалистов

Продюсер – модная и популярная профессия. Однако это не только об эстраде. Продюсеры есть и в театре, и музее, и на стадионе. Естественно, специалистов в этой области готовят и в высшей школе. Но вот как?

2023-03-29T14:30

2023-03-29T14:30

2023-03-29T14:30

роман о шоубизе

шоу-бизнес

мгу имени м. в. ломоносова

россия

общество

культура

образование

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А вы точно продюсер? Как в России готовят специалистов Продюсер — модная и популярная профессия. Однако эта профессия касается не только эстрады. Продюсеры есть и в театре, и музее, и на стадионе. Естественно, специалистов в этой области готовят и в высшей школе. Но вот как? audio/mpeg

А вы точно продюсер? Как в России готовят специалистов Продюсер — модная и популярная профессия. Однако эта профессия касается не только эстрады. Продюсеры есть и в театре, и музее, и на стадионе. Естественно, специалистов в этой области готовят и в высшей школе. Но вот как? audio/mpeg

В этом эпизоде шеф-редактор отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Роман Харрасов пригласил декана Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова, дважды доктора наук Елену Халипову :1. Какими навыками должен обладать продюсер.2. Какие фундаментальные науки изучают будущие специалисты.3. Готовы ли культурные учреждения принимать на работу профессиональных продюсеров.4. Как отбирают будущих студентов и могут ли отчислить за отсутствие креативности.5. Почему профессия стала такой популярной.________Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Роман Харрасов

шоу-бизнес, мгу имени м. в. ломоносова, аудио, россия, общество, культура, образование, образование - общество, медиа