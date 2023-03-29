https://ria.ru/20230329/sevpotok-1861631792.html

Вблизи "Северного потока" подняли со дна подозрительный предмет

Вблизи "Северного потока" подняли со дна подозрительный предмет - РИА Новости, 29.03.2023

Вблизи "Северного потока" подняли со дна подозрительный предмет

Объект, обнаруженный вблизи газопровода "Северный поток — 2", оказался морским дымовым буем, он был поднят со дна во вторник, предмет не представляет опасности, РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:48

2023-03-29T16:48

2023-03-29T17:08

северный поток

в мире

nord stream 2 ag

дания

россия

северный поток — 2

газпром

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861631916_44:0:720:380_1920x0_80_0_0_4fccc6a86fd4b590a653ca269c36a5e2.jpg

ЦЮРИХ, 29 мар - РИА Новости. Объект, обнаруженный вблизи газопровода "Северный поток — 2", оказался морским дымовым буем, он был поднят со дна во вторник, предмет не представляет опасности, сообщило в среду Датское энергетическое агентство.Отмечается, что при работах присутствовал представитель оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG."Расследование показало, что объект является пустым морским дымовым буем, который используется для визуальной маркировки. Объект не представляет угрозы для безопасности", - сообщили в датском ведомстве.

https://ria.ru/20230329/priroda-1861412387.html

дания

россия

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

северный поток, в мире, nord stream 2 ag, дания, россия, северный поток — 2, газпром, природный газ, балтийское море