Рейтинг@Mail.ru
Вблизи "Северного потока" подняли со дна подозрительный предмет - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 29.03.2023 (обновлено: 17:08 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/sevpotok-1861631792.html
Вблизи "Северного потока" подняли со дна подозрительный предмет
Вблизи "Северного потока" подняли со дна подозрительный предмет - РИА Новости, 29.03.2023
Вблизи "Северного потока" подняли со дна подозрительный предмет
Объект, обнаруженный вблизи газопровода "Северный поток — 2", оказался морским дымовым буем, он был поднят со дна во вторник, предмет не представляет опасности, РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:48
2023-03-29T17:08
северный поток
в мире
nord stream 2 ag
дания
россия
северный поток — 2
газпром
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861631916_44:0:720:380_1920x0_80_0_0_4fccc6a86fd4b590a653ca269c36a5e2.jpg
ЦЮРИХ, 29 мар - РИА Новости. Объект, обнаруженный вблизи газопровода "Северный поток — 2", оказался морским дымовым буем, он был поднят со дна во вторник, предмет не представляет опасности, сообщило в среду Датское энергетическое агентство.Отмечается, что при работах присутствовал представитель оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG."Расследование показало, что объект является пустым морским дымовым буем, который используется для визуальной маркировки. Объект не представляет угрозы для безопасности", - сообщили в датском ведомстве.
https://ria.ru/20230329/priroda-1861412387.html
дания
россия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861631916_349:22:720:300_1920x0_80_0_0_e1fdfa6a4202580c1e6c7689540d6109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северный поток, в мире, nord stream 2 ag, дания, россия, северный поток — 2, газпром, природный газ, балтийское море
Северный поток, В мире, Nord Stream 2 AG, Дания, Россия, Северный поток — 2, Газпром, Природный газ, Балтийское море
Вблизи "Северного потока" подняли со дна подозрительный предмет

В Дании рядом с "Северным потоком — 2" подняли со дна морской дымовой буй

© Фото : EnergistyrelsenНайденный в районе места взрыва на "Северных потоках" объект
Найденный в районе места взрыва на Северных потоках объект - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : Energistyrelsen
Найденный в районе места взрыва на "Северных потоках" объект
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 29 мар - РИА Новости. Объект, обнаруженный вблизи газопровода "Северный поток — 2", оказался морским дымовым буем, он был поднят со дна во вторник, предмет не представляет опасности, сообщило в среду Датское энергетическое агентство.
«

"Датское энергетическое агентство сообщает, что 28 марта 2023 года были завершены работы по извлечению объекта, прилегающего к трубопроводу "Северный поток — 2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при работах присутствовал представитель оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG.
"Расследование показало, что объект является пустым морским дымовым буем, который используется для визуальной маркировки. Объект не представляет угрозы для безопасности", - сообщили в датском ведомстве.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В США замалчивают ущерб природе от ЧП на "Северных потоках"
Вчера, 01:54
 
Северный потокВ миреNord Stream 2 AGДанияРоссияСеверный поток — 2ГазпромПриродный газБалтийское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала