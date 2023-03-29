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Вблизи "Северного потока" подняли со дна подозрительный предмет
Вблизи "Северного потока" подняли со дна подозрительный предмет - РИА Новости, 29.03.2023
Вблизи "Северного потока" подняли со дна подозрительный предмет
Объект, обнаруженный вблизи газопровода "Северный поток — 2", оказался морским дымовым буем, он был поднят со дна во вторник, предмет не представляет опасности, РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:48
2023-03-29T16:48
2023-03-29T17:08
северный поток
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nord stream 2 ag
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северный поток — 2
газпром
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ЦЮРИХ, 29 мар - РИА Новости. Объект, обнаруженный вблизи газопровода "Северный поток — 2", оказался морским дымовым буем, он был поднят со дна во вторник, предмет не представляет опасности, сообщило в среду Датское энергетическое агентство.Отмечается, что при работах присутствовал представитель оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG."Расследование показало, что объект является пустым морским дымовым буем, который используется для визуальной маркировки. Объект не представляет угрозы для безопасности", - сообщили в датском ведомстве.
https://ria.ru/20230329/priroda-1861412387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Вблизи "Северного потока" подняли со дна подозрительный предмет
В Дании рядом с "Северным потоком — 2" подняли со дна морской дымовой буй