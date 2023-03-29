https://ria.ru/20230329/sevastopol-1861427870.html

В бухте Севастополя не ходят катера из-за сильного ветра

В бухте Севастополя не ходят катера из-за сильного ветра - РИА Новости, 29.03.2023

В бухте Севастополя не ходят катера из-за сильного ветра

Движение пассажирских катеров по нескольким маршрутам в бухте Севастополя в среду утром приостановлено из-за сильного ветра, сообщили в ГКУ "Дирекция по... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T07:54

2023-03-29T07:54

2023-03-29T08:20

происшествия

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Движение пассажирских катеров по нескольким маршрутам в бухте Севастополя в среду утром приостановлено из-за сильного ветра, сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя". Ранее в Крыму и Севастополе было объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20-25 метров в секунду. К 08:00 возможна остановка работы катеров на линии "Графская пристань - Северная", - говорится в сообщении.Власти города обновили информацию о работе морского пассажирского транспорта, отметив, что с 8 утра в среду рейд закрыт для всех катеров и паромов."Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт с 08:00 приостанавливает движение. На конечных остановочных пунктах - пл. Захарова и пл. Нахимова - организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230329/pereprava-1861427755.html

севастополь

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происшествия, севастополь, россия