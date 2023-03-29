https://ria.ru/20230329/sanktsii-1861716049.html

Экс-глава МИД Австрии назвала последствия санкций против России

Экс-глава МИД Австрии назвала последствия санкций против России - РИА Новости, 29.03.2023

Экс-глава МИД Австрии назвала последствия санкций против России

Многие игроки утратили доверие к международным институтам на фоне антироссийских санкций, так как понимают, что сами могли бы оказаться в той же ситуации,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T23:08

2023-03-29T23:08

2023-03-29T23:08

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карин кнайсль

владимир путин

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ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Многие игроки утратили доверие к международным институтам на фоне антироссийских санкций, так как понимают, что сами могли бы оказаться в той же ситуации, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, многие игроки рынка утратили доверие на фоне того, что происходит с финансовыми операциями и деньгами центральных банков. "Я думаю, что многие участники "клуба", наблюдая за санкционным режимом против России, также думают, что все это может произойти и с ними. Я бы сказала, что потеряно доверие во многих институтах. И это основные потери. Потому что доверие нельзя купить. Это то, что нужно заслужить", - пояснила экс-министр в эфире турецкого телеканала TRT World. Она также отметили, что цель санкций - повлиять на Россию - не была достигнута. "Вы знаете, санкции - даже в частной жизни, не говоря о международных отношениях… обычно направлены против кого-то, кто должен изменить свое поведение. Россия поменяла свое поведение? Нет", - отметила Кнайсль. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230329/sanktsii-1861697153.html

https://ria.ru/20230329/ekonomika-1861556864.html

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в мире, россия, австрия, москва, карин кнайсль, владимир путин