https://ria.ru/20230329/sanktsii-1861716049.html
Экс-глава МИД Австрии назвала последствия санкций против России
Экс-глава МИД Австрии назвала последствия санкций против России - РИА Новости, 29.03.2023
Экс-глава МИД Австрии назвала последствия санкций против России
Многие игроки утратили доверие к международным институтам на фоне антироссийских санкций, так как понимают, что сами могли бы оказаться в той же ситуации,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T23:08
2023-03-29T23:08
2023-03-29T23:08
в мире
россия
австрия
москва
карин кнайсль
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814464655_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_51dd97087b81203bc66b329c6f1bdfe5.jpg
ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Многие игроки утратили доверие к международным институтам на фоне антироссийских санкций, так как понимают, что сами могли бы оказаться в той же ситуации, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, многие игроки рынка утратили доверие на фоне того, что происходит с финансовыми операциями и деньгами центральных банков. "Я думаю, что многие участники "клуба", наблюдая за санкционным режимом против России, также думают, что все это может произойти и с ними. Я бы сказала, что потеряно доверие во многих институтах. И это основные потери. Потому что доверие нельзя купить. Это то, что нужно заслужить", - пояснила экс-министр в эфире турецкого телеканала TRT World. Она также отметили, что цель санкций - повлиять на Россию - не была достигнута. "Вы знаете, санкции - даже в частной жизни, не говоря о международных отношениях… обычно направлены против кого-то, кто должен изменить свое поведение. Россия поменяла свое поведение? Нет", - отметила Кнайсль. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230329/sanktsii-1861697153.html
https://ria.ru/20230329/ekonomika-1861556864.html
россия
австрия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814464655_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dcbef65bced9930ed78ede2eba4c040.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, австрия, москва, карин кнайсль, владимир путин
В мире, Россия, Австрия, Москва, Карин Кнайсль, Владимир Путин
Экс-глава МИД Австрии назвала последствия санкций против России
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: страны не доверяют институтам из-за санкций против России
ВЕНА, 29 мар - РИА Новости.
Многие игроки утратили доверие к международным институтам на фоне антироссийских санкций, так как понимают, что сами могли бы оказаться в той же ситуации, считает
экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
По ее словам, многие игроки рынка утратили доверие на фоне того, что происходит с финансовыми операциями и деньгами центральных банков.
Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России
"Я думаю, что многие участники "клуба", наблюдая за санкционным режимом против России, также думают, что все это может произойти и с ними. Я бы сказала, что потеряно доверие во многих институтах. И это основные потери. Потому что доверие нельзя купить. Это то, что нужно заслужить", - пояснила экс-министр в эфире турецкого телеканала TRT World.
Она также отметили, что цель санкций - повлиять на Россию - не была достигнута. "Вы знаете, санкции - даже в частной жизни, не говоря о международных отношениях… обычно направлены против кого-то, кто должен изменить свое поведение. Россия поменяла свое поведение? Нет", - отметила Кнайсль.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Санкции могут негативно повлиять на экономику России, заявил Путин