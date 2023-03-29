https://ria.ru/20230329/sanktsii-1861697153.html

Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России

Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России - РИА Новости, 29.03.2023

Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России

Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России, принятому в феврале, но с исключениями касательно медиагруппы "Россия сегодня",... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T20:11

2023-03-29T20:11

2023-03-29T21:20

россия

швейцария

украина

дмитрий киселев

кирилл вышинский

евросоюз

еврокомиссия

владимир путин

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ЖЕНЕВА, 29 мар — РИА Новости. Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России, принятому в феврале, но с исключениями касательно медиагруппы "Россия сегодня", заявил РИА Новости пресс-секретарь министерства экономики Швейцарии Эрик Ройманн.ЕС 25 февраля ввел 10-й пакет санкций, в него попали в том числе журналисты и СМИ – в частности, международная медиагруппа "Россия сегодня" и ее исполнительный директор Кирилл Вышинский. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что введение санкций ЕС против медиагруппы стало новым шагом саморазрушения Европы, которую к таким мерам толкают США."Федеральный совет 29 марта 2023 года принял решение о новых мерах в отношении России, таким образом продолжив те, которые недавно были приняты Европейским союзом (ЕС) в рамках 10-го пакета санкций", - сказано в документе, опубликованном на сайте Федерального совета страны.Ройманн сообщил РИА Новости, что санкции против медиагруппы "Россия сегодня" введены лишь частично, с запретом на рекламу, а правовые отношения еще возможны."Мы не присоединяемся к запретам на вещание (против СМИ - ред.)", - уточнил он.Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России , в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230327/sanktsii-1860819339.html

https://ria.ru/20230307/sanktsii-1856269312.html

https://ria.ru/20230319/sanktsii-1858993580.html

россия

швейцария

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, швейцария, украина, дмитрий киселев, кирилл вышинский, евросоюз, еврокомиссия, владимир путин