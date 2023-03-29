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Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России - РИА Новости, 29.03.2023
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20:11 29.03.2023 (обновлено: 21:20 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/sanktsii-1861697153.html
Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России
Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России - РИА Новости, 29.03.2023
Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России
Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России, принятому в феврале, но с исключениями касательно медиагруппы "Россия сегодня",... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T20:11
2023-03-29T21:20
россия
швейцария
украина
дмитрий киселев
кирилл вышинский
евросоюз
еврокомиссия
владимир путин
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ЖЕНЕВА, 29 мар — РИА Новости. Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России, принятому в феврале, но с исключениями касательно медиагруппы "Россия сегодня", заявил РИА Новости пресс-секретарь министерства экономики Швейцарии Эрик Ройманн.ЕС 25 февраля ввел 10-й пакет санкций, в него попали в том числе журналисты и СМИ – в частности, международная медиагруппа "Россия сегодня" и ее исполнительный директор Кирилл Вышинский. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что введение санкций ЕС против медиагруппы стало новым шагом саморазрушения Европы, которую к таким мерам толкают США."Федеральный совет 29 марта 2023 года принял решение о новых мерах в отношении России, таким образом продолжив те, которые недавно были приняты Европейским союзом (ЕС) в рамках 10-го пакета санкций", - сказано в документе, опубликованном на сайте Федерального совета страны.Ройманн сообщил РИА Новости, что санкции против медиагруппы "Россия сегодня" введены лишь частично, с запретом на рекламу, а правовые отношения еще возможны."Мы не присоединяемся к запретам на вещание (против СМИ - ред.)", - уточнил он.Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России , в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230327/sanktsii-1860819339.html
https://ria.ru/20230307/sanktsii-1856269312.html
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РИА Новости
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россия, швейцария, украина, дмитрий киселев, кирилл вышинский, евросоюз, еврокомиссия, владимир путин
Россия, Швейцария, Украина, Дмитрий Киселев, Кирилл Вышинский, Евросоюз, Еврокомиссия, Владимир Путин
Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России

Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России

© РИА Новости / Александр ВильфБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 29 мар — РИА Новости. Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России, принятому в феврале, но с исключениями касательно медиагруппы "Россия сегодня", заявил РИА Новости пресс-секретарь министерства экономики Швейцарии Эрик Ройманн.
ЕС 25 февраля ввел 10-й пакет санкций, в него попали в том числе журналисты и СМИ – в частности, международная медиагруппа "Россия сегодня" и ее исполнительный директор Кирилл Вышинский. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что введение санкций ЕС против медиагруппы стало новым шагом саморазрушения Европы, которую к таким мерам толкают США.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
МИД рассказал, как Россия реагирует на санкции
27 марта, 08:03
"Федеральный совет 29 марта 2023 года принял решение о новых мерах в отношении России, таким образом продолжив те, которые недавно были приняты Европейским союзом (ЕС) в рамках 10-го пакета санкций", - сказано в документе, опубликованном на сайте Федерального совета страны.
Ройманн сообщил РИА Новости, что санкции против медиагруппы "Россия сегодня" введены лишь частично, с запретом на рекламу, а правовые отношения еще возможны.
"Мы не присоединяемся к запретам на вещание (против СМИ - ред.)", - уточнил он.
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Российский дипломат назвал новые санкции ЕС предсказуемыми
7 марта, 07:08
Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России , в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Россия не примет нелегитимные односторонние санкции, заявил Путин
19 марта, 23:16
 
РоссияШвейцарияУкраинаДмитрий КиселевКирилл ВышинскийЕвросоюзЕврокомиссияВладимир Путин
 
 
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