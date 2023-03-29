ЕК намерена выявить пробелы в санкциях против России
ЕК намерена запустить проект с девятью странами ЕС по обнаружению пробелов в санкциях
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Еврокомиссия намерена запустить проект сотрудничества с девятью странами-членами ЕС, направленный на обнаружение пробелов в санкционном режиме в отношении России, ожидается, что проект начнет работу в июне и будет действовать два года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в ЕС.
"ЕС планирует запустить проект с девятью государствами-членами для выявления пробелов в санкционном режиме против России и усиления координации между национальными органами при исполнении ограничительных мер", - говорится в сообщении.
По словам источника, это сотрудничество ЕК с девятью странами, среди которых Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Испания, может быть предшественником нового органа ЕС по координации в вопросе контроля за санкциями. Ожидается, что группа этих стран определит органы, ответственные за замораживание активов, обменяется накопленным опытом и улучшит реализацию мер. Еврокомиссия в свою очередь предоставит экспертную оценку от своей команды по финансовым услугам и покроет расходы на дополнительную поддержку со стороны Совета Европы, пишет агентство.
По данным европейских чиновников, интерес в инициативе проявили больше, чем девять стран, но пока только девять решили принять активное участие.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия никогда не будет использовать поставки энергоносителей как оружие или инструмент влияния.