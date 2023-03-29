https://ria.ru/20230329/samolet-1861691630.html

Киев должен готовиться к приему самолетов F-16, заявили в ВВС Украины

Киев должен готовиться к приему самолетов F-16, заявили в ВВС Украины - РИА Новости, 29.03.2023

Киев должен готовиться к приему самолетов F-16, заявили в ВВС Украины

Украина уже сейчас должна начать подготовку к приему от западных партнеров многоцелевых боевых самолетов F-16, заявил советник командования Воздушных сил (ВС)... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:46

2023-03-29T19:46

2023-03-29T19:46

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Украина уже сейчас должна начать подготовку к приему от западных партнеров многоцелевых боевых самолетов F-16, заявил советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат. "Нам нужно позитивное решение о передаче Украине многоцелевого военного самолета F-16. Передача техники непростой процесс. А процесс (подготовки - ред.) должен начаться уже сейчас. То есть все начнется с подготовки пилотов и инженеров, и параллельно будет подготовлена база для обслуживания этих самолетов и аэродромная сеть. Сам процесс перевода, конечно, непростой – речь идет о технической документации и т.д. Но у нас нет времени на какие-либо проволочки, мы должны начать делать это сейчас", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада". Он также подчеркнул, что потребность Украины в многоцелевых истребителях, способных поражать цели в небе, на суше и на море, остается. Ранее президент США Джо Байден исключил передачу Украине F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте текущих событий. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230328/ukraina-1861383306.html

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в мире, украина, россия, киев, джо байден, сергей лавров, нато, f-16