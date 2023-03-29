Рейтинг@Mail.ru
Киев должен готовиться к приему самолетов F-16, заявили в ВВС Украины - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/samolet-1861691630.html
Киев должен готовиться к приему самолетов F-16, заявили в ВВС Украины
Киев должен готовиться к приему самолетов F-16, заявили в ВВС Украины - РИА Новости, 29.03.2023
Киев должен готовиться к приему самолетов F-16, заявили в ВВС Украины
Украина уже сейчас должна начать подготовку к приему от западных партнеров многоцелевых боевых самолетов F-16, заявил советник командования Воздушных сил (ВС)... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:46
2023-03-29T19:46
в мире
украина
россия
киев
джо байден
сергей лавров
нато
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Украина уже сейчас должна начать подготовку к приему от западных партнеров многоцелевых боевых самолетов F-16, заявил советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат. "Нам нужно позитивное решение о передаче Украине многоцелевого военного самолета F-16. Передача техники непростой процесс. А процесс (подготовки - ред.) должен начаться уже сейчас. То есть все начнется с подготовки пилотов и инженеров, и параллельно будет подготовлена база для обслуживания этих самолетов и аэродромная сеть. Сам процесс перевода, конечно, непростой – речь идет о технической документации и т.д. Но у нас нет времени на какие-либо проволочки, мы должны начать делать это сейчас", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада". Он также подчеркнул, что потребность Украины в многоцелевых истребителях, способных поражать цели в небе, на суше и на море, остается. Ранее президент США Джо Байден исключил передачу Украине F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте текущих событий. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230328/ukraina-1861383306.html
https://ria.ru/20230327/leopard-1861066462.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34171d41685cd8827fb2ece2d6a2ec3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, джо байден, сергей лавров, нато, f-16
В мире, Украина, Россия, Киев, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, F-16
Киев должен готовиться к приему самолетов F-16, заявили в ВВС Украины

Советник ВВС Украины Игнат: Киев должен начать готовиться к приему самолетов F-16

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Украина уже сейчас должна начать подготовку к приему от западных партнеров многоцелевых боевых самолетов F-16, заявил советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат.
"Нам нужно позитивное решение о передаче Украине многоцелевого военного самолета F-16. Передача техники непростой процесс. А процесс (подготовки - ред.) должен начаться уже сейчас. То есть все начнется с подготовки пилотов и инженеров, и параллельно будет подготовлена база для обслуживания этих самолетов и аэродромная сеть. Сам процесс перевода, конечно, непростой – речь идет о технической документации и т.д. Но у нас нет времени на какие-либо проволочки, мы должны начать делать это сейчас", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада".
Министр обороны Украины Алексей Резников на фоне военной техники, полученной Украиной от стран НАТО в марте 2023
"На Москву!" Фото министра обороны Украины с танком рассмешило китайцев
28 марта, 21:15
Он также подчеркнул, что потребность Украины в многоцелевых истребителях, способных поражать цели в небе, на суше и на море, остается.
Ранее президент США Джо Байден исключил передачу Украине F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте текущих событий.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Немецкие танки Leopard 2 A6 - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Минобороны Германии подтвердило доставку танков Leopard 2 на Украину
27 марта, 20:42
 
В миреУкраинаРоссияКиевДжо БайденСергей ЛавровНАТОF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала