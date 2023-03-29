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В Кремле прокомментировали проведение саммита за демократию в США - РИА Новости, 29.03.2023
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12:56 29.03.2023 (обновлено: 13:01 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/sammit-1861515457.html
В Кремле прокомментировали проведение саммита за демократию в США
В Кремле прокомментировали проведение саммита за демократию в США - РИА Новости, 29.03.2023
В Кремле прокомментировали проведение саммита за демократию в США
Проходящий в настоящее время "саммит за демократию" вряд ли можно отнести к категории каких-либо серьезных мероприятий, на нем США, претендующие на роль... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:56
2023-03-29T13:01
сша
в мире
россия
дмитрий песков
джо байден
оон
антониу гутерреш
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Проходящий в настоящее время "саммит за демократию" вряд ли можно отнести к категории каких-либо серьезных мероприятий, на нем США, претендующие на роль всемирного учителя, будет заниматься нравоучениями, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Америка, которая, несмотря ни на что, по-прежнему претендует на роль такого всемирного учителя по вопросам так называемой демократии, она проводит вторую попытку собрать вместе под видом учеников целый ряд стран, чтобы заниматься там нравоучениями. Ну, те, кто захотел принять участие в этом уроке - это их суверенное дело. Но здесь, на самом деле, очень многие видят, что такие попытки делить мир на страны первого сорта и второго сорта сейчас уже многими воспринимаются с улыбками, и, конечно, это вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий", - сказал Песков.США в среду вместе с Замбией, Коста-Рикой, Нидерландами и Южной Кореей официально начинают второй "саммит за демократию" для 120 избранных государств. Как сообщил ранее госдепартамент США, мероприятие будет включать выступления ведущих активистов и представителей гражданского общества. Пленарный день откроется в 06.00 по восточному времени (13.00 мск) с речи президента США Джо Байдена, что само по себе станет событием, учитывая подчеркнутый прямой эфир выступлений. Помимо него в сессии-открытии также заявлен генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, чье участие вызвало сожаление в Москве.
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сша, в мире, россия, дмитрий песков, джо байден, оон, антониу гутерреш
США, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Джо Байден, ООН, Антониу Гутерреш
В Кремле прокомментировали проведение саммита за демократию в США

Песков: вряд ли саммит за демократию в США можно отнести к категории серьезных мероприятий

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на башни Московского Кремля . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Проходящий в настоящее время "саммит за демократию" вряд ли можно отнести к категории каких-либо серьезных мероприятий, на нем США, претендующие на роль всемирного учителя, будет заниматься нравоучениями, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Америка, которая, несмотря ни на что, по-прежнему претендует на роль такого всемирного учителя по вопросам так называемой демократии, она проводит вторую попытку собрать вместе под видом учеников целый ряд стран, чтобы заниматься там нравоучениями. Ну, те, кто захотел принять участие в этом уроке - это их суверенное дело. Но здесь, на самом деле, очень многие видят, что такие попытки делить мир на страны первого сорта и второго сорта сейчас уже многими воспринимаются с улыбками, и, конечно, это вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий", - сказал Песков.
США в среду вместе с Замбией, Коста-Рикой, Нидерландами и Южной Кореей официально начинают второй "саммит за демократию" для 120 избранных государств. Как сообщил ранее госдепартамент США, мероприятие будет включать выступления ведущих активистов и представителей гражданского общества. Пленарный день откроется в 06.00 по восточному времени (13.00 мск) с речи президента США Джо Байдена, что само по себе станет событием, учитывая подчеркнутый прямой эфир выступлений. Помимо него в сессии-открытии также заявлен генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, чье участие вызвало сожаление в Москве.
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