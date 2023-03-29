https://ria.ru/20230329/sallivan-1861407919.html

Bloomberg: Салливан позвонил в КНР перед остановкой в США главы Тайваня

Bloomberg: Салливан позвонил в КНР перед остановкой в США главы Тайваня - РИА Новости, 29.03.2023

Bloomberg: Салливан позвонил в КНР перед остановкой в США главы Тайваня

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в минувшую пятницу провел телефонный разговор с главой канцелярии комиссии по иностранным... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T00:25

2023-03-29T00:25

2023-03-29T00:38

в мире

сша

тайвань

китай

джейк салливан

ван и (политик)

цай инвэнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d2e7e4d9bffedd63fd1267d4687119ec.jpg

ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в минувшую пятницу провел телефонный разговор с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в преддверии транзитной остановки в США главы администрации Тайваня Цай Инвэнь, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. "Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан разговаривался с высокопоставленным дипломатом из Китая Ван И в пятницу", - говорится в публикации. Отмечается, что разговор имел место в пятницу - перед транзитной остановкой в США главы администрации Тайваня, однако "ни одна из сторон не предпочла распространяться о звонке". Ранее в марте офис главы администрации острова сообщил, что Цай Инвэнь во главе делегации Тайваня 29 марта отправится в Гватемалу и Белиз транзитом через США. Турне в дружественные Тайваню центральноамериканские страны продлится 10 дней. Делегация вылетит с Тайваня 29 марта, осуществит транзит в Нью-Йорке и прибудет в Гватемалу 1 апреля, далее - 3 апреля - делегация прибудет в Белиз, на обратном пути 5 апреля осуществит транзит в Лос-Анджелесе и 7 апреля вернется на остров. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.

https://ria.ru/20230326/tayvan-1860766378.html

https://ria.ru/20230326/gonduras-1860678648.html

сша

тайвань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, тайвань, китай, джейк салливан, ван и (политик), цай инвэнь