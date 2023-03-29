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Bloomberg: Салливан позвонил в КНР перед остановкой в США главы Тайваня - РИА Новости, 29.03.2023
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00:25 29.03.2023 (обновлено: 00:38 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/sallivan-1861407919.html
Bloomberg: Салливан позвонил в КНР перед остановкой в США главы Тайваня
Bloomberg: Салливан позвонил в КНР перед остановкой в США главы Тайваня - РИА Новости, 29.03.2023
Bloomberg: Салливан позвонил в КНР перед остановкой в США главы Тайваня
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в минувшую пятницу провел телефонный разговор с главой канцелярии комиссии по иностранным... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T00:25
2023-03-29T00:38
в мире
сша
тайвань
китай
джейк салливан
ван и (политик)
цай инвэнь
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в минувшую пятницу провел телефонный разговор с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в преддверии транзитной остановки в США главы администрации Тайваня Цай Инвэнь, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. "Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан разговаривался с высокопоставленным дипломатом из Китая Ван И в пятницу", - говорится в публикации. Отмечается, что разговор имел место в пятницу - перед транзитной остановкой в США главы администрации Тайваня, однако "ни одна из сторон не предпочла распространяться о звонке". Ранее в марте офис главы администрации острова сообщил, что Цай Инвэнь во главе делегации Тайваня 29 марта отправится в Гватемалу и Белиз транзитом через США. Турне в дружественные Тайваню центральноамериканские страны продлится 10 дней. Делегация вылетит с Тайваня 29 марта, осуществит транзит в Нью-Йорке и прибудет в Гватемалу 1 апреля, далее - 3 апреля - делегация прибудет в Белиз, на обратном пути 5 апреля осуществит транзит в Лос-Анджелесе и 7 апреля вернется на остров. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.
https://ria.ru/20230326/tayvan-1860766378.html
https://ria.ru/20230326/gonduras-1860678648.html
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в мире, сша, тайвань, китай, джейк салливан, ван и (политик), цай инвэнь
В мире, США, Тайвань, Китай, Джейк Салливан, Ван И (политик), Цай Инвэнь
Bloomberg: Салливан позвонил в КНР перед остановкой в США главы Тайваня

Bloomberg: Салливан созвонился с экс-главой МИД КНР перед остановкой в США главы Тайваня

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в минувшую пятницу провел телефонный разговор с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в преддверии транзитной остановки в США главы администрации Тайваня Цай Инвэнь, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан разговаривался с высокопоставленным дипломатом из Китая Ван И в пятницу", - говорится в публикации.
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Председатель разведкомитета сената США хочет встретиться с главой Тайваня
26 марта, 19:01
Отмечается, что разговор имел место в пятницу - перед транзитной остановкой в США главы администрации Тайваня, однако "ни одна из сторон не предпочла распространяться о звонке".
Ранее в марте офис главы администрации острова сообщил, что Цай Инвэнь во главе делегации Тайваня 29 марта отправится в Гватемалу и Белиз транзитом через США. Турне в дружественные Тайваню центральноамериканские страны продлится 10 дней. Делегация вылетит с Тайваня 29 марта, осуществит транзит в Нью-Йорке и прибудет в Гватемалу 1 апреля, далее - 3 апреля - делегация прибудет в Белиз, на обратном пути 5 апреля осуществит транзит в Лос-Анджелесе и 7 апреля вернется на остров.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.
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Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем
26 марта, 03:45
 
В миреСШАТайваньКитайДжейк СалливанВан И (политик)Цай Инвэнь
 
 
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