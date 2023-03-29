Bloomberg: Салливан позвонил в КНР перед остановкой в США главы Тайваня
Bloomberg: Салливан созвонился с экс-главой МИД КНР перед остановкой в США главы Тайваня
© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в минувшую пятницу провел телефонный разговор с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в преддверии транзитной остановки в США главы администрации Тайваня Цай Инвэнь, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан разговаривался с высокопоставленным дипломатом из Китая Ван И в пятницу", - говорится в публикации.
Отмечается, что разговор имел место в пятницу - перед транзитной остановкой в США главы администрации Тайваня, однако "ни одна из сторон не предпочла распространяться о звонке".
Ранее в марте офис главы администрации острова сообщил, что Цай Инвэнь во главе делегации Тайваня 29 марта отправится в Гватемалу и Белиз транзитом через США. Турне в дружественные Тайваню центральноамериканские страны продлится 10 дней. Делегация вылетит с Тайваня 29 марта, осуществит транзит в Нью-Йорке и прибудет в Гватемалу 1 апреля, далее - 3 апреля - делегация прибудет в Белиз, на обратном пути 5 апреля осуществит транзит в Лос-Анджелесе и 7 апреля вернется на остров.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.