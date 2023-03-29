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Губернатор Ростовской области объяснил громкие звуки в Ростове-на-Дону
Губернатор Ростовской области объяснил громкие звуки в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 29.03.2023
Губернатор Ростовской области объяснил громкие звуки в Ростове-на-Дону
Громкий хлопок был слышен в Ростове-на-Дону при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:29
2023-03-29T13:29
2023-03-29T14:39
происшествия
ростов-на-дону
василий голубев
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар — РИА Новости. Громкий хлопок был слышен в Ростове-на-Дону при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.В среду днем в соцсетях появились сообщения о том, что горожане в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону слышали громкий звук. "По громкому хлопку на Западном. Работает наша авиация. Громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полёта", - написал Голубев в Telegram-канале и призвал горожан сохранять спокойствие. "ЧП и разрушений в городе нет", - добавил РИА Новости глава администрации города Алексей Логвиненко.
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происшествия, ростов-на-дону, василий голубев, алексей логвиненко
Происшествия, Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Алексей Логвиненко
Губернатор Ростовской области объяснил громкие звуки в Ростове-на-Дону
Губернатор Голубев: хлопок в Ростове-на-Дону произошел при переходе самолета на сверхзвук