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Губернатор Ростовской области объяснил громкие звуки в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 29.03.2023
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13:29 29.03.2023 (обновлено: 14:39 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/rostov-1861528761.html
Губернатор Ростовской области объяснил громкие звуки в Ростове-на-Дону
Губернатор Ростовской области объяснил громкие звуки в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 29.03.2023
Губернатор Ростовской области объяснил громкие звуки в Ростове-на-Дону
Громкий хлопок был слышен в Ростове-на-Дону при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T13:29
2023-03-29T14:39
происшествия
ростов-на-дону
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар — РИА Новости. Громкий хлопок был слышен в Ростове-на-Дону при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.В среду днем в соцсетях появились сообщения о том, что горожане в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону слышали громкий звук. "По громкому хлопку на Западном. Работает наша авиация. Громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полёта", - написал Голубев в Telegram-канале и призвал горожан сохранять спокойствие. "ЧП и разрушений в городе нет", - добавил РИА Новости глава администрации города Алексей Логвиненко.
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происшествия, ростов-на-дону, василий голубев, алексей логвиненко
Происшествия, Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Алексей Логвиненко
Губернатор Ростовской области объяснил громкие звуки в Ростове-на-Дону

Губернатор Голубев: хлопок в Ростове-на-Дону произошел при переходе самолета на сверхзвук

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар — РИА Новости. Громкий хлопок был слышен в Ростове-на-Дону при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
В среду днем в соцсетях появились сообщения о том, что горожане в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону слышали громкий звук.
"По громкому хлопку на Западном. Работает наша авиация. Громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полёта", - написал Голубев в Telegram-канале и призвал горожан сохранять спокойствие.
"ЧП и разрушений в городе нет", - добавил РИА Новости глава администрации города Алексей Логвиненко.
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Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе
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ПроисшествияРостов-на-ДонуВасилий ГолубевАлексей Логвиненко
 
 
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