https://ria.ru/20230329/rostov-1861528761.html

Губернатор Ростовской области объяснил громкие звуки в Ростове-на-Дону

Губернатор Ростовской области объяснил громкие звуки в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 29.03.2023

Губернатор Ростовской области объяснил громкие звуки в Ростове-на-Дону

Громкий хлопок был слышен в Ростове-на-Дону при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:29

2023-03-29T13:29

2023-03-29T14:39

происшествия

ростов-на-дону

василий голубев

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар — РИА Новости. Громкий хлопок был слышен в Ростове-на-Дону при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.В среду днем в соцсетях появились сообщения о том, что горожане в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону слышали громкий звук. "По громкому хлопку на Западном. Работает наша авиация. Громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полёта", - написал Голубев в Telegram-канале и призвал горожан сохранять спокойствие. "ЧП и разрушений в городе нет", - добавил РИА Новости глава администрации города Алексей Логвиненко.

https://ria.ru/20230328/zvuki-1861195307.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, василий голубев, алексей логвиненко