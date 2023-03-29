https://ria.ru/20230329/rostekh-1861550632.html

Источник: "Ростех" прорабатывает возможность привлечения труда осужденных

Источник: "Ростех" прорабатывает возможность привлечения труда осужденных - РИА Новости, 29.03.2023

Источник: "Ростех" прорабатывает возможность привлечения труда осужденных

"Ростех" прорабатывает возможность привлечения осужденных к работе, не требующей высокой квалификации, сообщил РИА Новости источник в госкорпорации. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:19

2023-03-29T14:19

2023-03-29T14:19

экономика

россия

сергей чемезов

ростех

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Ростех" прорабатывает возможность привлечения осужденных к работе, не требующей высокой квалификации, сообщил РИА Новости источник в госкорпорации. В среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что ФСИН России пытается устроить осужденных на работу в "Ростех". Речь идет о письме директора службы Аркадия Гостева в адрес главы "Ростеха" Сергея Чемезова, в котором предлагается содействие осужденным в изготовлении и поставке продукции для нужд госкорпорации по разработке, производству и экспорту промышленной продукции. "Как известно, труд облагораживает человека. Этим людям, безусловно, надо давать шанс, чтобы они могли приносить пользу своей стране. Тем более что спрос на рабочие руки сейчас очень большой. Безусловно, на сборке ракет или самолетов эта сила не может быть задействована. Но на отдельных видах работ, не требующих высокой квалификации, почему нет?" - прокомментировал информацию собеседник агентства. "Аналогично исправительные учреждения могут выступить поставщиками, например, тары, спецодежды, других видов нехитрой продукции. Или оказывать помощь в строительстве каких-то объектов. Возможности такого сотрудничества, насколько мне известно, сейчас прорабатываются сразу по многим направлениям", - добавил источник. Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая промышленная компания России, объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии и инновационные материалы. В портфель госкорпорации, в том числе входят, "АвтоВАЗ", "Камаз", ОАК, "Вертолеты России" и ОДК.

https://ria.ru/20230206/zakon-1849964977.html

https://ria.ru/20230117/sizo-1845376690.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, сергей чемезов, ростех, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)