https://ria.ru/20230329/retsessiya-1861423023.html
Эксперт назвал причины будущей рецессии на Западе
Эксперт назвал причины будущей рецессии на Западе - РИА Новости, 29.03.2023
Эксперт назвал причины будущей рецессии на Западе
Кризисные явления в банковской системе США и Европы могут привести к рецессии западных экономик, следует из комментария РИА Новости управляющего директора... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T06:33
2023-03-29T06:33
2023-03-29T10:18
в мире
экономика
сша
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калифорния
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credit suisse
ubs
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Кризисные явления в банковской системе США и Европы могут привести к рецессии западных экономик, следует из комментария РИА Новости управляющего директора компании "Газпромбанк Private Banking" Егора Сусина. Проблемы в банковском секторе США начались 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate. Волатильность затронула и европейский банковский сектор. В кризисной ситуации оказался и такой швейцарский гигант, как Credit Suisse. В результате было объявлено, что он будет поглощен крупнейшим швейцарским банком UBS. Сумма сделки, как сообщается, составит 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). Кризисные явления в банковской системе США и Европы стали следствием реализации процентного риска, в основе которого лежит повышение базовых учетных ставок ведущими финансовыми регуляторами, считает Сусин. "В условиях широкого кредитного стимула и подскочившей инфляции было лишь вопросом времени, когда начнутся проявляться эти явления. В итоге некоторые финансовые институты оказались слишком неосторожными с процентными рисками", - говорит он. С какими потерями и как быстро выйдет из сложившейся ситуации западная банковская система зависит от того, как долго базовые ставки будут оставаться высокими, считает эксперт. Проблема пока не решена: риски финансовой стабильности проявились, но инфляция все еще остается высокой, добавляет он. "Поэтому мы, скорее всего, увидим рецессию (снижение ВВП в течение нескольких кварталов) в западных экономиках – масштабную по географии. Инфляция не замедлится без рецессии, все зависит от сценариев развития ситуации. Пока мы видим лишь "первые ласточки" в западных экономиках, столкнувшихся с процентным риском", - резюмировал Сусин.
https://ria.ru/20230329/signature-1861419351.html
https://ria.ru/20230324/banki-1860358908.html
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в мире, экономика, сша, европа, калифорния, silicon valley bank, credit suisse , ubs
В мире, Экономика, США, Европа, Калифорния, Silicon Valley Bank, Credit Suisse , UBS
Эксперт назвал причины будущей рецессии на Западе
Экономист Сусин: кризисные явления в банковской системе США и Европы приведут к рецессии
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Кризисные явления в банковской системе США и Европы могут привести к рецессии западных экономик, следует из комментария РИА Новости управляющего директора компании "Газпромбанк Private Banking" Егора Сусина.
Проблемы в банковском секторе США начались 10 марта после того, как регуляторы штата Калифорния
закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank
. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.
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Волатильность затронула и европейский банковский сектор. В кризисной ситуации оказался и такой швейцарский гигант, как Credit Suisse
. В результате было объявлено, что он будет поглощен крупнейшим швейцарским банком UBS
. Сумма сделки, как сообщается, составит 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).
Кризисные явления в банковской системе США и Европы стали следствием реализации процентного риска, в основе которого лежит повышение базовых учетных ставок ведущими финансовыми регуляторами, считает Сусин. "В условиях широкого кредитного стимула и подскочившей инфляции было лишь вопросом времени, когда начнутся проявляться эти явления. В итоге некоторые финансовые институты оказались слишком неосторожными с процентными рисками", - говорит он.
С какими потерями и как быстро выйдет из сложившейся ситуации западная банковская система зависит от того, как долго базовые ставки будут оставаться высокими, считает эксперт. Проблема пока не решена: риски финансовой стабильности проявились, но инфляция все еще остается высокой, добавляет он.
«
"При этом она, вроде бы, и вышла "на полку", стабилизировалась, но остается сильно выше 2%, как того хочет ФРС. Накопленные в предыдущие годы избыточные сбережения потребители тратят, что ведет к росту спроса, дефициту рабочей силы и повышению зарплат, а в итоге – к высокой инфляции. Поэтому денежно-кредитная политика финрегуляторов остается жесткой и не может стимулировать экономику", - считает эксперт.
"Поэтому мы, скорее всего, увидим рецессию (снижение ВВП в течение нескольких кварталов) в западных экономиках – масштабную по географии. Инфляция не замедлится без рецессии, все зависит от сценариев развития ситуации. Пока мы видим лишь "первые ласточки" в западных экономиках, столкнувшихся с процентным риском", - резюмировал Сусин.
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