https://ria.ru/20230329/razrabotka-1861573680.html

Илон Маск призвал временно остановить улучшение нейросетей

Илон Маск призвал временно остановить улучшение нейросетей - РИА Новости, 29.03.2023

Илон Маск призвал временно остановить улучшение нейросетей

Создатели искусственного интеллекта (ИИ) должны минимум на полгода остановить исследование мощных систем, говорится в открытом письме на сайте организации... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:00

2023-03-29T15:00

2023-03-29T15:29

технологии

земля

илон маск

стивен возняк

tesla motors

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Создатели искусственного интеллекта (ИИ) должны минимум на полгода остановить исследование мощных систем, говорится в открытом письме на сайте организации Future of Life.Свои подписи под обращением поставили глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк, сооснователь Pinterest Эван Шарп, а также некоторые эксперты в области ИИ."Мы призываем все лаборатории, исследующие искусственный интеллект, немедленно прекратить хотя бы на шесть месяцев тренировки систем мощнее GPT-4. Эта пауза должна быть публичной и действительной… Если такая приостановка не может быть быстро сделана, правительства должны вмешаться и ввести мораторий", — говорится в тексте.В письме утверждается, что, согласно результатам крупных исследований, системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества. Отмечается, что лаборатории и специалисты должны использовать предложенный перерыв для создания и внедрения набора протоколов безопасности для более мощных систем.Авторы обращения также призвали разработчиков ИИ наладить сотрудничество с политиками для создания системы управления в этой области. Речь идет о новых регулирующих органах, надежной системе проверки и сертификации, а также контроле более продвинутых систем ИИ.Как отмечают в письме эксперты, сейчас необходимый контроль не обеспечивается и лаборатории пытаются обогнать друг друга, разрабатывая все более мощные системы, чье поведение не могут предсказать даже создатели.

https://ria.ru/20230325/chatgpt-1860549977.html

https://ria.ru/20230329/ii-1861467723.html

https://ria.ru/20230322/neyroset-1859660468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, земля, илон маск, стивен возняк, tesla motors, spacex, twitter