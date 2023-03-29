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Илон Маск призвал временно остановить улучшение нейросетей - РИА Новости, 29.03.2023
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15:00 29.03.2023 (обновлено: 15:29 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/razrabotka-1861573680.html
Илон Маск призвал временно остановить улучшение нейросетей
Илон Маск призвал временно остановить улучшение нейросетей - РИА Новости, 29.03.2023
Илон Маск призвал временно остановить улучшение нейросетей
Создатели искусственного интеллекта (ИИ) должны минимум на полгода остановить исследование мощных систем, говорится в открытом письме на сайте организации... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:00
2023-03-29T15:29
технологии
земля
илон маск
стивен возняк
tesla motors
spacex
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Создатели искусственного интеллекта (ИИ) должны минимум на полгода остановить исследование мощных систем, говорится в открытом письме на сайте организации Future of Life.Свои подписи под обращением поставили глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк, сооснователь Pinterest Эван Шарп, а также некоторые эксперты в области ИИ."Мы призываем все лаборатории, исследующие искусственный интеллект, немедленно прекратить хотя бы на шесть месяцев тренировки систем мощнее GPT-4. Эта пауза должна быть публичной и действительной… Если такая приостановка не может быть быстро сделана, правительства должны вмешаться и ввести мораторий", — говорится в тексте.В письме утверждается, что, согласно результатам крупных исследований, системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества. Отмечается, что лаборатории и специалисты должны использовать предложенный перерыв для создания и внедрения набора протоколов безопасности для более мощных систем.Авторы обращения также призвали разработчиков ИИ наладить сотрудничество с политиками для создания системы управления в этой области. Речь идет о новых регулирующих органах, надежной системе проверки и сертификации, а также контроле более продвинутых систем ИИ.Как отмечают в письме эксперты, сейчас необходимый контроль не обеспечивается и лаборатории пытаются обогнать друг друга, разрабатывая все более мощные системы, чье поведение не могут предсказать даже создатели.
https://ria.ru/20230325/chatgpt-1860549977.html
https://ria.ru/20230329/ii-1861467723.html
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технологии, земля, илон маск, стивен возняк, tesla motors, spacex, twitter
Технологии, Земля, Илон Маск, Стивен Возняк, Tesla motors, SpaceX, Twitter
Илон Маск призвал временно остановить улучшение нейросетей

Глава Tesla Маск и другие эксперты в области ИИ призвали приостановить обучение нейросетей

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Создатели искусственного интеллекта (ИИ) должны минимум на полгода остановить исследование мощных систем, говорится в открытом письме на сайте организации Future of Life.
Свои подписи под обращением поставили глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк, сооснователь Pinterest Эван Шарп, а также некоторые эксперты в области ИИ.
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"Мы призываем все лаборатории, исследующие искусственный интеллект, немедленно прекратить хотя бы на шесть месяцев тренировки систем мощнее GPT-4. Эта пауза должна быть публичной и действительной… Если такая приостановка не может быть быстро сделана, правительства должны вмешаться и ввести мораторий", — говорится в тексте.
В письме утверждается, что, согласно результатам крупных исследований, системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества.
Отмечается, что лаборатории и специалисты должны использовать предложенный перерыв для создания и внедрения набора протоколов безопасности для более мощных систем.
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Авторы обращения также призвали разработчиков ИИ наладить сотрудничество с политиками для создания системы управления в этой области. Речь идет о новых регулирующих органах, надежной системе проверки и сертификации, а также контроле более продвинутых систем ИИ.
Как отмечают в письме эксперты, сейчас необходимый контроль не обеспечивается и лаборатории пытаются обогнать друг друга, разрабатывая все более мощные системы, чье поведение не могут предсказать даже создатели.
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ТехнологииЗемляИлон МаскСтивен ВознякTesla motorsSpaceXTwitter
 
 
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