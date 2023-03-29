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Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников

Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 29.03.2023

Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:01

2023-03-29T15:01

2023-03-29T15:01

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны и стрелковым оружием уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Ковалевка Луганской народной республики, Зеленый Гай, Ленинское Донецкой народной республики и Ремовка Запорожской области. Кроме того, за сутки сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 404 украинских военных самолета, 226 вертолетов, 3620 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8456 танков и других боевых бронированных машин, 1074 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9177 единиц специальной военной автомобильной техники.

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