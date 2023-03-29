https://ria.ru/20230329/pvo-1861574024.html
Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 29.03.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:01
2023-03-29T15:01
2023-03-29T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
запорожская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789737734_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_84a9d0593ec52b37bb5b1c38fe5751cb.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны и стрелковым оружием уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Ковалевка Луганской народной республики, Зеленый Гай, Ленинское Донецкой народной республики и Ремовка Запорожской области. Кроме того, за сутки сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 404 украинских военных самолета, 226 вертолетов, 3620 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8456 танков и других боевых бронированных машин, 1074 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9177 единиц специальной военной автомобильной техники.
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789737734_203:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_d91abeb22faba76f57e53c6f78cf208a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Запорожская область, Россия
Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников
Минобороны: российские ПВО за сутки сбили восемь украинских дронов и шесть снарядов HIMARS