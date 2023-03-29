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Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:01 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/pvo-1861574024.html
Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 29.03.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:01
2023-03-29T15:01
специальная военная операция на украине
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технологии
запорожская область
россия
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны и стрелковым оружием уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Ковалевка Луганской народной республики, Зеленый Гай, Ленинское Донецкой народной республики и Ремовка Запорожской области. Кроме того, за сутки сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 404 украинских военных самолета, 226 вертолетов, 3620 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8456 танков и других боевых бронированных машин, 1074 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9177 единиц специальной военной автомобильной техники.
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в мире, технологии, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Запорожская область, Россия
Российские системы ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников

Минобороны: российские ПВО за сутки сбили восемь украинских дронов и шесть снарядов HIMARS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны и стрелковым оружием уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Ковалевка Луганской народной республики, Зеленый Гай, Ленинское Донецкой народной республики и Ремовка Запорожской области. Кроме того, за сутки сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 404 украинских военных самолета, 226 вертолетов, 3620 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8456 танков и других боевых бронированных машин, 1074 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9177 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 марта, 16:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииЗапорожская областьРоссия
 
 
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