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Зеленский пожаловался на нерабочую систему ПВО из Европы - РИА Новости, 29.03.2023
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14:00 29.03.2023 (обновлено: 14:37 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/pvo-1861542577.html
Зеленский пожаловался на нерабочую систему ПВО из Европы
Зеленский пожаловался на нерабочую систему ПВО из Европы - РИА Новости, 29.03.2023
Зеленский пожаловался на нерабочую систему ПВО из Европы
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Ассошиэйтед Пресс пожаловался на нерабочую систему ПВО, полученную от одного из европейских государств. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:00
2023-03-29T14:37
украина
владимир зеленский
в мире
европа
пво
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Ассошиэйтед Пресс пожаловался на нерабочую систему ПВО, полученную от одного из европейских государств.По словам украинского лидера, система не сработала и ее "приходилось менять снова и снова". Называть страну, которая поставила комплекс, он не стал.Кроме того, Зеленский признал, что Украина пока не смогла развернуть американские Patriot. "По-настоящему у нас их нет", — сказал он. США объявили о выделении Украине батареи Patriot в декабре. Предполагалось, что поставка займет несколько месяцев. В начале марта американские СМИ писали, что первый комплекс ВСУ уже получили, но в Киеве эту информацию опровергли. Тем временем на военной базе в Оклахоме завершают обучение украинские зенитчики, курс для которых сократили с десяти недель до восьми.Помимо США, поделиться с Украиной системами Patriot обещали Германия и Нидерланды.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит и только затянет страдания украинского народа, а транспорт с оружием станет законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230328/pvo-1861344081.html
https://ria.ru/20230328/snaryad-1861253298.html
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украина, владимир зеленский, в мире, европа, пво, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Украина, Владимир Зеленский, В мире, Европа, ПВО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Зеленский пожаловался на нерабочую систему ПВО из Европы

Зеленский пожаловался на переданную европейской страной нерабочую систему ПВО

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Ассошиэйтед Пресс
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Ассошиэйтед Пресс - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Ассошиэйтед Пресс
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Ассошиэйтед Пресс пожаловался на нерабочую систему ПВО, полученную от одного из европейских государств.
По словам украинского лидера, система не сработала и ее "приходилось менять снова и снова". Называть страну, которая поставила комплекс, он не стал.
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Кроме того, Зеленский признал, что Украина пока не смогла развернуть американские Patriot.
"По-настоящему у нас их нет", — сказал он.
США объявили о выделении Украине батареи Patriot в декабре. Предполагалось, что поставка займет несколько месяцев. В начале марта американские СМИ писали, что первый комплекс ВСУ уже получили, но в Киеве эту информацию опровергли. Тем временем на военной базе в Оклахоме завершают обучение украинские зенитчики, курс для которых сократили с десяти недель до восьми.
Помимо США, поделиться с Украиной системами Patriot обещали Германия и Нидерланды.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит и только затянет страдания украинского народа, а транспорт с оружием станет законной целью для российской армии.
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УкраинаВладимир ЗеленскийВ миреЕвропаПВОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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