https://ria.ru/20230329/pvo-1861542577.html
Зеленский пожаловался на нерабочую систему ПВО из Европы
Зеленский пожаловался на нерабочую систему ПВО из Европы - РИА Новости, 29.03.2023
Зеленский пожаловался на нерабочую систему ПВО из Европы
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Ассошиэйтед Пресс пожаловался на нерабочую систему ПВО, полученную от одного из европейских государств. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:00
2023-03-29T14:00
2023-03-29T14:37
украина
владимир зеленский
в мире
европа
пво
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861502211_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_3ed2bfa7582ad08bfe5ea4ee3e7f51a9.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Ассошиэйтед Пресс пожаловался на нерабочую систему ПВО, полученную от одного из европейских государств.По словам украинского лидера, система не сработала и ее "приходилось менять снова и снова". Называть страну, которая поставила комплекс, он не стал.Кроме того, Зеленский признал, что Украина пока не смогла развернуть американские Patriot. "По-настоящему у нас их нет", — сказал он. США объявили о выделении Украине батареи Patriot в декабре. Предполагалось, что поставка займет несколько месяцев. В начале марта американские СМИ писали, что первый комплекс ВСУ уже получили, но в Киеве эту информацию опровергли. Тем временем на военной базе в Оклахоме завершают обучение украинские зенитчики, курс для которых сократили с десяти недель до восьми.Помимо США, поделиться с Украиной системами Patriot обещали Германия и Нидерланды.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит и только затянет страдания украинского народа, а транспорт с оружием станет законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230328/pvo-1861344081.html
https://ria.ru/20230328/snaryad-1861253298.html
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861502211_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_cbb3e1cca29a75e2514466c83ed79b61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, в мире, европа, пво, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Украина, Владимир Зеленский, В мире, Европа, ПВО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Зеленский пожаловался на нерабочую систему ПВО из Европы
Зеленский пожаловался на переданную европейской страной нерабочую систему ПВО
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Ассошиэйтед Пресс
пожаловался на нерабочую систему ПВО, полученную от одного из европейских государств.
По словам украинского лидера, система не сработала и ее "приходилось менять снова и снова". Называть страну, которая поставила комплекс, он не стал.
Пентагон назвал передачу Киеву БПЛА бессмысленной из-за российской ПВО
Кроме того, Зеленский признал, что Украина пока не смогла развернуть американские Patriot.
"По-настоящему у нас их нет", — сказал он.
США
объявили о выделении Украине батареи Patriot в декабре. Предполагалось, что поставка займет несколько месяцев. В начале марта американские СМИ писали, что первый комплекс ВСУ
уже получили, но в Киеве эту информацию опровергли. Тем временем на военной базе в Оклахоме завершают обучение украинские зенитчики, курс для которых сократили с десяти недель до восьми.
Помимо США, поделиться с Украиной системами Patriot обещали Германия
и Нидерланды
.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит и только затянет страдания украинского народа, а транспорт с оружием станет законной целью для российской армии.
Минобороны сообщило о перехвате самой дальнобойной "умной бомбы" ВСУ