https://ria.ru/20230329/pvo-1861542577.html

Зеленский пожаловался на нерабочую систему ПВО из Европы

Зеленский пожаловался на нерабочую систему ПВО из Европы - РИА Новости, 29.03.2023

Зеленский пожаловался на нерабочую систему ПВО из Европы

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Ассошиэйтед Пресс пожаловался на нерабочую систему ПВО, полученную от одного из европейских государств. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:00

2023-03-29T14:00

2023-03-29T14:37

украина

владимир зеленский

в мире

европа

пво

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Ассошиэйтед Пресс пожаловался на нерабочую систему ПВО, полученную от одного из европейских государств.По словам украинского лидера, система не сработала и ее "приходилось менять снова и снова". Называть страну, которая поставила комплекс, он не стал.Кроме того, Зеленский признал, что Украина пока не смогла развернуть американские Patriot. "По-настоящему у нас их нет", — сказал он. США объявили о выделении Украине батареи Patriot в декабре. Предполагалось, что поставка займет несколько месяцев. В начале марта американские СМИ писали, что первый комплекс ВСУ уже получили, но в Киеве эту информацию опровергли. Тем временем на военной базе в Оклахоме завершают обучение украинские зенитчики, курс для которых сократили с десяти недель до восьми.Помимо США, поделиться с Украиной системами Patriot обещали Германия и Нидерланды.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит и только затянет страдания украинского народа, а транспорт с оружием станет законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230328/pvo-1861344081.html

https://ria.ru/20230328/snaryad-1861253298.html

украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, владимир зеленский, в мире, европа, пво, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )