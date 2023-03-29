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В Кремле назвали консолидацию общества вокруг Путина беспрецедентной - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 29.03.2023 (обновлено: 12:58 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/putin-1861514818.html
В Кремле назвали консолидацию общества вокруг Путина беспрецедентной
В Кремле назвали консолидацию общества вокруг Путина беспрецедентной - РИА Новости, 29.03.2023
В Кремле назвали консолидацию общества вокруг Путина беспрецедентной
В России беспрецедентная консолидация общества вокруг президента РФ Владимира Путина, в Кремле видят доминирующую уверенность, что вели спецоперации будут... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:54
2023-03-29T12:58
политика
россия
владимир путин
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В России беспрецедентная консолидация общества вокруг президента РФ Владимира Путина, в Кремле видят доминирующую уверенность, что вели спецоперации будут достигнуты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что цели спецоперации должны быть достигнуты.
https://ria.ru/20230325/evropa-1860485090.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков
В Кремле назвали консолидацию общества вокруг Путина беспрецедентной

Песков назвал консолидацию общества вокруг Путина и его политики беспрецедентной

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В России беспрецедентная консолидация общества вокруг президента РФ Владимира Путина, в Кремле видят доминирующую уверенность, что вели спецоперации будут достигнуты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Мы видим абсолютную консолидацию российского общества, причём беспрецедентную консолидацию вокруг президента, вокруг Верховного главнокомандующего, вокруг той политики, которую он проводит. И мы видим абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе о том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают отношение россиян к спецоперации.
Он подчеркнул, что цели спецоперации должны быть достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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