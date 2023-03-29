https://ria.ru/20230329/putin-1861514818.html
В Кремле назвали консолидацию общества вокруг Путина беспрецедентной
В Кремле назвали консолидацию общества вокруг Путина беспрецедентной - РИА Новости, 29.03.2023
В Кремле назвали консолидацию общества вокруг Путина беспрецедентной
В России беспрецедентная консолидация общества вокруг президента РФ Владимира Путина, в Кремле видят доминирующую уверенность, что вели спецоперации будут... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:54
2023-03-29T12:54
2023-03-29T12:58
политика
россия
владимир путин
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829170340_657:186:2878:1435_1920x0_80_0_0_8f1cb8b89e83bb3fb9f56060efdd6518.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В России беспрецедентная консолидация общества вокруг президента РФ Владимира Путина, в Кремле видят доминирующую уверенность, что вели спецоперации будут достигнуты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что цели спецоперации должны быть достигнуты.
https://ria.ru/20230325/evropa-1860485090.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829170340_716:181:2718:1683_1920x0_80_0_0_455e6481f02cfc5301e95f5ce17d91dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков
В Кремле назвали консолидацию общества вокруг Путина беспрецедентной
Песков назвал консолидацию общества вокруг Путина и его политики беспрецедентной