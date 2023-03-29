В Кремле назвали консолидацию общества вокруг Путина беспрецедентной

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"Мы видим абсолютную консолидацию российского общества, причём беспрецедентную консолидацию вокруг президента, вокруг Верховного главнокомандующего, вокруг той политики, которую он проводит. И мы видим абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе о том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают отношение россиян к спецоперации.