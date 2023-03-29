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ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником

ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником - РИА Новости, 29.03.2023

ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником

Российские Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником с космодрома Плесецк, сообщило Министерство обороны в... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T23:14

2023-03-29T23:14

2023-03-29T23:35

плесецк

космос - риа наука

россия

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воздушно-космические силы россии

технологии

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником с космодрома Плесецк, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."В среду, 29 марта, в 22 часа 57 минут с государственного испытательного космодрома Министерства обороны России (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны", — говорится в заявлении.Это шестой пуск российской ракеты-носителя космического назначения с начала года, второй — с космодрома Плесецк. Кроме того, в 2023-м впервые состоялся старт ракеты-носителя "Союз-2.1в" легкого класса.

https://ria.ru/20230325/vostochnyy-1860543128.html

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плесецк, космос - риа наука, россия, архангельская область, воздушно-космические силы россии, технологии