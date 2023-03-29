Рейтинг@Mail.ru
ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 29.03.2023 (обновлено: 23:35 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/pusk-1861716626.html
ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником
ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником - РИА Новости, 29.03.2023
ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником
Российские Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником с космодрома Плесецк, сообщило Министерство обороны в... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T23:14
2023-03-29T23:35
плесецк
космос - риа наука
россия
архангельская область
воздушно-космические силы россии
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825894608_0:0:2455:1381_1920x0_80_0_0_801c338f51f09dffd5d74e95365db2f7.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником с космодрома Плесецк, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."В среду, 29 марта, в 22 часа 57 минут с государственного испытательного космодрома Министерства обороны России (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны", — говорится в заявлении.Это шестой пуск российской ракеты-носителя космического назначения с начала года, второй — с космодрома Плесецк. Кроме того, в 2023-м впервые состоялся старт ракеты-носителя "Союз-2.1в" легкого класса.
https://ria.ru/20230325/vostochnyy-1860543128.html
плесецк
россия
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825894608_307:0:2148:1381_1920x0_80_0_0_bd7bf6dacd3c8f2fbdc3ba4b7e1a173d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
плесецк, космос - риа наука, россия, архангельская область, воздушно-космические силы россии, технологии
Плесецк, Космос - РИА Наука, Россия, Архангельская область, Воздушно-космические силы России, Технологии
ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником

Минобороны сообщило о пуске ВКС России ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическими аппаратами на борту с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя легкого класса Союз-2.1в с космическими аппаратами на борту с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическими аппаратами на борту с космодрома Плесецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" со спутником с космодрома Плесецк, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.
"В среду, 29 марта, в 22 часа 57 минут с государственного испытательного космодрома Министерства обороны России (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны", — говорится в заявлении.
Это шестой пуск российской ракеты-носителя космического назначения с начала года, второй — с космодрома Плесецк. Кроме того, в 2023-м впервые состоялся старт ракеты-носителя "Союз-2.1в" легкого класса.
Космодром Восточный в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
В России испытают технологию запуска необычайно малых спутников
25 марта, 03:15
 
ПлесецкКосмос - РИА НаукаРоссияАрхангельская областьВоздушно-космические силы РоссииТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала