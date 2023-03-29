https://ria.ru/20230329/ptsu-1861668160.html

Раскольническая ПЦУ назначила своего наместника Киево-Печерской лавры

Раскольническая ПЦУ назначила своего наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 29.03.2023

Раскольническая ПЦУ назначила своего наместника Киево-Печерской лавры

Глава раскольнической Православной церкви Украины митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:18

2023-03-29T18:18

2023-03-29T19:19

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религия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщается на сайте ПЦУ."Блаженнейший митрополит Епифаний удовлетворил его (Авраамия. — Прим. ред.) просьбу и благословил отца Авраамия исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе Православной церкви Украины", — говорится в заявлении.Отмечается, что Авраамий обратился к священнослужителям канонической Украинской православной церкви и призвал их перейти в раскольническую ПЦУ. Каноническая УПЦ в ответ заявила, что запрещает в служении насельника Киево-Печерской лавры Авраамия.Переход в Православную церковь Украины был тем условием, которое министр культуры страны Александр Ткаченко поставил монахам, чтобы те могли остаться в обители.В среду днем руководитель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент заявил, что братия категорически против перехода в раскольническую структуру.В начале марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" сообщила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам покинуть обитель до 29 марта. Члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием 20 марта прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. В итоге они опубликовали обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в лавре.Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. В свою очередь, как отметил митрополит Павел, разрыв договора в одностороннем порядке невозможен, для этого нужно решение суда. Таким образом до окончания судебного разбирательства с заповедником монахи не покинут обитель, добавил он.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности". На минувшей неделе Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

https://ria.ru/20230329/vyselenie-1861600069.html

https://ria.ru/20230325/akademiya-1860611363.html

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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