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Раскольническая ПЦУ назначила своего наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 29.03.2023
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Религия
 
18:18 29.03.2023 (обновлено: 19:19 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/ptsu-1861668160.html
Раскольническая ПЦУ назначила своего наместника Киево-Печерской лавры
Раскольническая ПЦУ назначила своего наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 29.03.2023
Раскольническая ПЦУ назначила своего наместника Киево-Печерской лавры
Глава раскольнической Православной церкви Украины митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:18
2023-03-29T19:19
религия
в мире
украина
киев
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
религия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщается на сайте ПЦУ."Блаженнейший митрополит Епифаний удовлетворил его (Авраамия. — Прим. ред.) просьбу и благословил отца Авраамия исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе Православной церкви Украины", — говорится в заявлении.Отмечается, что Авраамий обратился к священнослужителям канонической Украинской православной церкви и призвал их перейти в раскольническую ПЦУ. Каноническая УПЦ в ответ заявила, что запрещает в служении насельника Киево-Печерской лавры Авраамия.Переход в Православную церковь Украины был тем условием, которое министр культуры страны Александр Ткаченко поставил монахам, чтобы те могли остаться в обители.В среду днем руководитель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент заявил, что братия категорически против перехода в раскольническую структуру.В начале марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" сообщила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам покинуть обитель до 29 марта. Члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием 20 марта прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. В итоге они опубликовали обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в лавре.Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. В свою очередь, как отметил митрополит Павел, разрыв договора в одностороннем порядке невозможен, для этого нужно решение суда. Таким образом до окончания судебного разбирательства с заповедником монахи не покинут обитель, добавил он.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности". На минувшей неделе Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
https://ria.ru/20230329/vyselenie-1861600069.html
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в мире, украина, киев, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, религия, александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, оон
Религия, В мире, Украина, Киев, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, Религия, Александр Ткаченко (протоиерей), Украинская православная церковь, ООН
Раскольническая ПЦУ назначила своего наместника Киево-Печерской лавры

ПЦУ сообщила о назначении архимандрита Авраамия и. о. наместника Киево-Печерской лавры

© Фото : ПЦУАрхимандрит раскольнической Православной церкви Украины Авраамий (Лотыш)
Архимандрит раскольнической Православной церкви Украины Авраамий (Лотыш) - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : ПЦУ
Архимандрит раскольнической Православной церкви Украины Авраамий (Лотыш). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава раскольнической Православной церкви Украины митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщается на сайте ПЦУ.
"Блаженнейший митрополит Епифаний удовлетворил его (Авраамия. — Прим. ред.) просьбу и благословил отца Авраамия исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе Православной церкви Украины", — говорится в заявлении.
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. 29 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В УПЦ объяснили, почему монахов не будут выселять из Киево-Печерской лавры
Вчера, 15:51
Отмечается, что Авраамий обратился к священнослужителям канонической Украинской православной церкви и призвал их перейти в раскольническую ПЦУ. Каноническая УПЦ в ответ заявила, что запрещает в служении насельника Киево-Печерской лавры Авраамия.
Переход в Православную церковь Украины был тем условием, которое министр культуры страны Александр Ткаченко поставил монахам, чтобы те могли остаться в обители.
В среду днем руководитель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент заявил, что братия категорически против перехода в раскольническую структуру.
В начале марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" сообщила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам покинуть обитель до 29 марта. Члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием 20 марта прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. В итоге они опубликовали обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в лавре.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Киевская духовная академия может закрыться при изгнании из лавры
25 марта, 16:46
Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что подал иск в Хозяйственный суд Киева о недопустимости расторжения договора аренды. В свою очередь, как отметил митрополит Павел, разрыв договора в одностороннем порядке невозможен, для этого нужно решение суда. Таким образом до окончания судебного разбирательства с заповедником монахи не покинут обитель, добавил он.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
На минувшей неделе Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
 
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