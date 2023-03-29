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В Пентагоне заявили, что не смогут помешать ядерной программе Китая
В Пентагоне заявили, что не смогут помешать ядерной программе Китая - РИА Новости, 29.03.2023
В Пентагоне заявили, что не смогут помешать ядерной программе Китая
США признают, что не смогут остановить или замедлить развитие Китаем своих ядерных возможностей, заявил на слушаниях в конгрессе председатель объединенного... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:26
2023-03-29T19:26
2023-03-29T19:26
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. США признают, что не смогут остановить или замедлить развитие Китаем своих ядерных возможностей, заявил на слушаниях в конгрессе председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. "Мы, вероятно, не сможем сделать что-либо, чтобы остановить, замедлить или помешать, запретить или уничтожить китайскую программу ядерного развития, которую они рассчитывают на ближайшие 10-20 лет", - сказал Милли. "Они будут делать это в соответствии со своим планом и существует очень мало противовесов, которые мы могли бы применять со своей стороны, чтобы помешать", - признал представитель Пентагона. По его словам, цель Пекина "стать равным" среди мировых держав к середине столетия достижима и "это вызывает беспокойство, и мы не только должны не отставать, но и опережать", - сказал Милли.
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в мире, китай, сша, пекин, марк милли, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Пекин, Марк Милли, Министерство обороны США
В Пентагоне заявили, что не смогут помешать ядерной программе Китая
Генерал Милли: США не смогут помешать ядерной программе Китая в предстоящие 10-20 лет