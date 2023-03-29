https://ria.ru/20230329/proekt-1861365402.html
Чичерина исполнила новую версию "Прощания славянки" в проекте РИА Новости
Чичерина исполнила новую версию "Прощания славянки" в проекте РИА Новости - РИА Новости, 29.03.2023
Чичерина исполнила новую версию "Прощания славянки" в проекте РИА Новости
Юлия Чичерина презентовала новую версию легендарной композиции "Прощание славянки", продюсером которой выступил генеральный директор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T08:00
2023-03-29T08:00
2023-03-29T08:00
специальная военная операция на украине
юлия чичерина
россия
донбасс
дмитрий киселев
сергей головня
украина
риа новости
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Юлия Чичерина презентовала новую версию легендарной композиции "Прощание славянки", продюсером которой выступил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В основу клипа легли эксклюзивные кадры военных корреспондентов РИА Новости.Трубач кавалерийского полка Василий Агапкин написал эту бессмертную мелодию еще в самом начале ХХ века, он звучал, когда добровольцы уходили на Балканскую войну 1912 года."Это старинный марш, узнаваемый во всём мире, под него в 1941 году с Красной площади русские уходили защищать Родину. Теперь, когда Россия пошла в поход освобождать от фашизма свои исконные земли, снова пришло время ему звучать", – рассказала певица.За более чем вековую историю марша на его мелодию были написаны десятки текстов. Свою "Славянку" Чичерина исполнила на стихи обозревателя РИА Новости Тимофея Сергейцева, которые он посвятил подвигу участников Специальной военной операции.Новую аранжировку легендарной мелодии сделал известный саксофонист, арт-директор международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня. По словам музыканта, уникальной новую интерпретацию марша делает мощь бас-саксофона. "В этот раз она вдохновила меня особенно", – признался Головня."Снимали клип самоотверженные полевые операторы и репортеры, поэтому мою работу правильнее назвать монтажом, – рассказал режиссер клипа Евгений Трушковский. – Мы отсмотрели 14 часов видеоматериалов, составляя из лоскутков цельную историю о единстве нашей страны и непоколебимости бойцов перед врагом. Главным для нас было найти форму – простую и понятную".
https://ria.ru/20230310/konkurs-1856778559.html
https://ria.ru/20230227/vystavka-1853846276.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861356908_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_42bc49a73d260df0e258294af7a34e1d.jpg
«Прощание славянки»: Юлия Чичерина
«Прощание славянки»: Юлия Чичерина
2023-03-29T08:00
true
PT4M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия чичерина, россия, донбасс, дмитрий киселев, сергей головня , украина, риа новости, новости агентства, миа "россия сегодня"
Специальная военная операция на Украине, Юлия Чичерина, Россия, Донбасс, Дмитрий Киселев, Сергей Головня , Украина, РИА Новости, Новости агентства, МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Юлия Чичерина презентовала новую версию легендарной композиции "Прощание славянки", продюсером которой выступил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В основу клипа легли эксклюзивные кадры военных корреспондентов РИА Новости.
Трубач кавалерийского полка Василий Агапкин написал эту бессмертную мелодию еще в самом начале ХХ века, он звучал, когда добровольцы уходили на Балканскую войну 1912 года.
"Это старинный марш, узнаваемый во всём мире, под него в 1941 году с Красной площади русские уходили защищать Родину. Теперь, когда Россия
пошла в поход освобождать от фашизма свои исконные земли, снова пришло время ему звучать", – рассказала певица.
За более чем вековую историю марша на его мелодию были написаны десятки текстов. Свою "Славянку" Чичерина исполнила на стихи обозревателя РИА Новости Тимофея Сергейцева, которые он посвятил подвигу участников Специальной военной операции.
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«
"Слова написаны 9 мая 2009 года в Киеве. Тогда там звучал марш "Прощание славянки", и не всем это было по душе. Напряжение неизбежного конфликта витало в воздухе, слова родились как предчувствие будущих событий, – вспоминает Сергейцев. – Текст получился универсальным, обращённым ко всем поколениям — и не только XXI века, но и предшествующим, и последующим. Он служит связи времён, в этом его главная особенность".
Новую аранжировку легендарной мелодии сделал известный саксофонист, арт-директор международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня
. По словам музыканта, уникальной новую интерпретацию марша делает мощь бас-саксофона. "В этот раз она вдохновила меня особенно", – признался Головня.
«
"Юлия Чичерина была едва ли не первой из наших артистов, что последовательно поддерживала Донбасс, ездила, выступала, творила. Вместе с очень ярким джазовым саксофонистом Сергеем Головней в прошлом году они записали песню “Красная Армия” на стихи известного военкора Семена Пегова, которая была очень тепло встречена нашими бойцами. И вот новый клип в поддержку героев. На мой взгляд, получилось отлично", – поделился впечатлением Дмитрий Киселёв.
"Снимали клип самоотверженные полевые операторы и репортеры, поэтому мою работу правильнее назвать монтажом, – рассказал режиссер клипа Евгений Трушковский. – Мы отсмотрели 14 часов видеоматериалов, составляя из лоскутков цельную историю о единстве нашей страны и непоколебимости бойцов перед врагом. Главным для нас было найти форму – простую и понятную".
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