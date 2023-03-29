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Чичерина исполнила новую версию "Прощания славянки" в проекте РИА Новости

Чичерина исполнила новую версию "Прощания славянки" в проекте РИА Новости - РИА Новости, 29.03.2023

Чичерина исполнила новую версию "Прощания славянки" в проекте РИА Новости

Юлия Чичерина презентовала новую версию легендарной композиции "Прощание славянки", продюсером которой выступил генеральный директор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T08:00

2023-03-29T08:00

2023-03-29T08:00

специальная военная операция на украине

юлия чичерина

россия

донбасс

дмитрий киселев

сергей головня

украина

риа новости

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Юлия Чичерина презентовала новую версию легендарной композиции "Прощание славянки", продюсером которой выступил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В основу клипа легли эксклюзивные кадры военных корреспондентов РИА Новости.Трубач кавалерийского полка Василий Агапкин написал эту бессмертную мелодию еще в самом начале ХХ века, он звучал, когда добровольцы уходили на Балканскую войну 1912 года."Это старинный марш, узнаваемый во всём мире, под него в 1941 году с Красной площади русские уходили защищать Родину. Теперь, когда Россия пошла в поход освобождать от фашизма свои исконные земли, снова пришло время ему звучать", – рассказала певица.За более чем вековую историю марша на его мелодию были написаны десятки текстов. Свою "Славянку" Чичерина исполнила на стихи обозревателя РИА Новости Тимофея Сергейцева, которые он посвятил подвигу участников Специальной военной операции.Новую аранжировку легендарной мелодии сделал известный саксофонист, арт-директор международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня. По словам музыканта, уникальной новую интерпретацию марша делает мощь бас-саксофона. "В этот раз она вдохновила меня особенно", – признался Головня."Снимали клип самоотверженные полевые операторы и репортеры, поэтому мою работу правильнее назвать монтажом, – рассказал режиссер клипа Евгений Трушковский. – Мы отсмотрели 14 часов видеоматериалов, составляя из лоскутков цельную историю о единстве нашей страны и непоколебимости бойцов перед врагом. Главным для нас было найти форму – простую и понятную".

https://ria.ru/20230310/konkurs-1856778559.html

https://ria.ru/20230227/vystavka-1853846276.html

россия

донбасс

украина

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

«Прощание славянки»: Юлия Чичерина «Прощание славянки»: Юлия Чичерина 2023-03-29T08:00 true PT4M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

юлия чичерина, россия, донбасс, дмитрий киселев, сергей головня , украина, риа новости, новости агентства, миа "россия сегодня"