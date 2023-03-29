https://ria.ru/20230329/prodolzhitelnost-1861590168.html

В России выросла ожидаемая продолжительность жизни

В России выросла ожидаемая продолжительность жизни - РИА Новости, 29.03.2023

В России выросла ожидаемая продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни с начала 2023 года - 73,07 года, ожидается, что смертность в 2023 году будет на 1,5 - 2% ниже по сравнению с 2019 годом,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:32

2023-03-29T15:32

2023-03-29T15:32

здоровье - общество

татьяна голикова

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни с начала 2023 года - 73,07 года, ожидается, что смертность в 2023 году будет на 1,5 - 2% ниже по сравнению с 2019 годом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По оценке Росстата, за январь-февраль ожидаемая продолжительность жизни составила 73,07 года. Установленного на 2030 год в 78 лет целевого показателя уже достигли три региона страны - это Москва, Республики Дагестан и Ингушетия. Ожидаем, что при сохранении сложившейся тенденции, нацеленности на основной и важнейший приоритет народосбережения, показатель смертности за 2023 год будет на 1,5-2% ниже, чем по итогам 2019, доковидного, года", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Она добавила, что ожидаемая продолжительность жизни - на уровне 73,5 года, что превысит доковидный уровень 2019 года.

https://ria.ru/20230329/zhizn-1861561629.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, татьяна голикова, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)