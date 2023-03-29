В США замалчивают ущерб природе от ЧП на "Северных потоках"
Посольство России: американские СМИ замалчивают ущерб природе от ЧП на "Северных потоках"
ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА новости. В американских СМИ тотально замалчивается проблема колоссального ущерба для окружающей среды от подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток", заявило посольство РФ в Соединенных Штатах Америки.
"В местном информпространстве тотально замалчивается проблема потенциально колоссального ущерба для окружающей среды от инцидентов на магистралях", - сообщили в дипмисии.
Там подчеркнули, что речь идет не только об уже масштабных утечках топлива из-за диверсии.
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"Хотели бы напомнить о сотнях тысяч боеприпасов с отравляющими химвеществами, затопленных на дне Балтийского моря после Второй мировой войны… взрывы в данной акватории грозят беспрецедентной экологической катастрофой и невосполнимым уроном для государств региона", - добавили в посольстве.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.