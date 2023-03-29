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В США замалчивают ущерб природе от ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.03.2023
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01:54 29.03.2023 (обновлено: 01:55 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/priroda-1861412387.html
В США замалчивают ущерб природе от ЧП на "Северных потоках"
В США замалчивают ущерб природе от ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.03.2023
В США замалчивают ущерб природе от ЧП на "Северных потоках"
В американских СМИ тотально замалчивается проблема колоссального ущерба для окружающей среды от подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток",... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T01:54
2023-03-29T01:55
в мире
сша
владимир путин
сеймур херш
алексей миллер
северный поток
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА новости. В американских СМИ тотально замалчивается проблема колоссального ущерба для окружающей среды от подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток", заявило посольство РФ в Соединенных Штатах Америки. "В местном информпространстве тотально замалчивается проблема потенциально колоссального ущерба для окружающей среды от инцидентов на магистралях", - сообщили в дипмисии. Там подчеркнули, что речь идет не только об уже масштабных утечках топлива из-за диверсии. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230329/prestuplenie-1861411655.html
https://ria.ru/20230329/potok-1861411992.html
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в мире, сша, владимир путин, сеймур херш, алексей миллер, северный поток, северный поток — 2
В мире, США, Владимир Путин, Сеймур Херш, Алексей Миллер, Северный поток, Северный поток — 2
В США замалчивают ущерб природе от ЧП на "Северных потоках"

Посольство России: американские СМИ замалчивают ущерб природе от ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА новости. В американских СМИ тотально замалчивается проблема колоссального ущерба для окружающей среды от подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток", заявило посольство РФ в Соединенных Штатах Америки.
"В местном информпространстве тотально замалчивается проблема потенциально колоссального ущерба для окружающей среды от инцидентов на магистралях", - сообщили в дипмисии.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Посольство России уличило США в попытке скрыть данные о "преступлении века"
01:42
Там подчеркнули, что речь идет не только об уже масштабных утечках топлива из-за диверсии.
«
"Хотели бы напомнить о сотнях тысяч боеприпасов с отравляющими химвеществами, затопленных на дне Балтийского моря после Второй мировой войны… взрывы в данной акватории грозят беспрецедентной экологической катастрофой и невосполнимым уроном для государств региона", - добавили в посольстве.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2.
Посольство: слова США о расследовании по "Северным потокам" не стоят гроша
01:50
 
В миреСШАВладимир ПутинСеймур ХершАлексей МиллерСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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