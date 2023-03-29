https://ria.ru/20230329/prikhozhane-1861522746.html

Прихожане УПЦ молятся на каменных плитах у храмов Киево-Печерской лавры

Прихожане УПЦ молятся на каменных плитах у храмов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 29.03.2023

Прихожане УПЦ молятся на каменных плитах у храмов Киево-Печерской лавры

Большая толпа верующих молится, исповедуется и причащается в Киево-Печерской лавре под открытым небом, как видно на кадрах, присланных РИА Новости очевидцами из РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:14

2023-03-29T13:14

2023-03-29T14:48

религия

религия

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

украинская православная церковь

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Большая толпа верующих молится, исповедуется и причащается в Киево-Печерской лавре под открытым небом, как видно на кадрах, присланных РИА Новости очевидцами из монастыря. Священнослужители исповедуют и причащают людей под открытым небом, несмотря на идущий в Киеве снег. Верующие при этом продолжают стягиваться к монастырю. Некоторые из них молятся на коленях на каменных плитах у храмов нижней лавры, в которых еще проходят богослужения канонической Церкви, и прикладываются к их стенам. "Кто напал, кто развязал нападения на лавру? Это великое злодеяние! Это недостойно, Церковь должна быть вне государства, и не трогайте ее!" – говорит пожилой мужчина из числа прихожан украинским журналистам, ведущим трансляцию. "Наши земляки дерутся, украинцы у украинцев забирают лавру. Говорят: "Мы украинцы" – так мы тоже украинцы! Нужно прекратить эту вражду, молиться надо, помириться. Нас разъединил Кравчук в 1994 году", – говорит другой прихожанин. "И Порошенко!" – добавляет женщина рядом. "Да! Леонид Кравчук проголосовал за независимость, а как мы добились этой независимости? Добиваются независимости у рабовладельцев – что, были в Советском Союзе рабовладельцы? Не было. Демократия была, равноправие, законы, одна конституция для всех народов, и не было у нас вражды. А сейчас законы переделываются, и у нас вражда началась. Пусть прислушаются к моему голосу, и дай Бог мира народам нашей земли, всем!" – соглашается мужчина. Одного из журналистов, который в прямом эфире телеканала говорит, что "в Киево-Печерской лавре, к сожалению, еще много прихожан УПЦ", стыдит прихожанка в белом: она рассказывает, что монахов выселяют из лавры незаконно, а создание "ПЦУшников" Константинопольским патриархатом было неканоническим. Другая говорит съемочной группе, что нападение на религию – это злодейство, по конституции люди имеют право на свободное вероисповедание, а политики "не имеют права совать нос в дома". "Не имеют права трогать, не имеют права выселять людей! Покажите каждого политика – сколько украинцев погибло, а они грабят Украину! Это покажите, а не религию трогайте!.. Продают украинские земли иноземцам - это великое злодеяние", – говорит она. Прихожан, как видно на кадрах, провоцируют на препирательства противники канонической Церкви. Одна из них, представляясь "неверующей", спрашивает у прихожан, "где их патриарх". "А я верующий! У вашего Епифания (глава раскольнической Православной церкви Украины - ред.) вот такие рога повырастали!" - отвечает ей один из прихожан. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.

https://ria.ru/20230329/lavra-1861479558.html

https://ria.ru/20230329/sud-1861456232.html

https://ria.ru/20230329/lavra-1861415667.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, украинская православная церковь