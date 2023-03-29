СК будет расследовать преступления Киева в отношении священнослужителей
СК России будет расследовать преступления Украины в отношении священнослужителей
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Следователи СК РФ будут расследовать факты преступлений украинских боевиков в отношении священнослужителей и прихожан православной церкви, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следователи СК России будут расследовать факты преступлений украинских боевиков в отношении священнослужителей и прихожан православной церкви... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске. Отмечалось, что порядка 200 человек выломали боковые двери, ворвались в храм, избили епископа, распылили в лица священников газ из перцовых баллончиков и вытолкали с лестницы верующих.
Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".