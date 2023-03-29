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СК будет расследовать преступления Киева в отношении священнослужителей - РИА Новости, 29.03.2023
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Религия
 
00:02 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/prestupleniya-1861405886.html
СК будет расследовать преступления Киева в отношении священнослужителей
СК будет расследовать преступления Киева в отношении священнослужителей - РИА Новости, 29.03.2023
СК будет расследовать преступления Киева в отношении священнослужителей
Следователи СК РФ будут расследовать факты преступлений украинских боевиков в отношении священнослужителей и прихожан православной церкви, сообщается в... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T00:02
2023-03-29T00:02
религия
россия
украина
киев
следственный комитет россии (ск рф)
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Следователи СК РФ будут расследовать факты преступлений украинских боевиков в отношении священнослужителей и прихожан православной церкви, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Следователи СК России будут расследовать факты преступлений украинских боевиков в отношении священнослужителей и прихожан православной церкви... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении. По данным ведомства, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске. Отмечалось, что порядка 200 человек выломали боковые двери, ворвались в храм, избили епископа, распылили в лица священников газ из перцовых баллончиков и вытолкали с лестницы верующих. Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
https://ria.ru/20230328/tserkov-1861400450.html
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россия, украина, киев, следственный комитет россии (ск рф), православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Россия, Украина, Киев, Следственный комитет России (СК РФ), Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
СК будет расследовать преступления Киева в отношении священнослужителей

СК России будет расследовать преступления Украины в отношении священнослужителей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Следователи СК РФ будут расследовать факты преступлений украинских боевиков в отношении священнослужителей и прихожан православной церкви, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следователи СК России будут расследовать факты преступлений украинских боевиков в отношении священнослужителей и прихожан православной церкви... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
По данным ведомства, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске. Отмечалось, что порядка 200 человек выломали боковые двери, ворвались в храм, избили епископа, распылили в лица священников газ из перцовых баллончиков и вытолкали с лестницы верующих.
Давление на каноническую УПЦ, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Православная церковь в Америке осудила гонения на УПЦ в Киеве
Вчера, 23:11
 
РелигияРоссияУкраинаКиевСледственный комитет России (СК РФ)Православная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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