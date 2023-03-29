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В Раде работают над рассылкой повесток по СМС и в мессенджерах - РИА Новости, 29.03.2023
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19:51 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/povestki-1861692440.html
В Раде работают над рассылкой повесток по СМС и в мессенджерах
В Раде работают над рассылкой повесток по СМС и в мессенджерах - РИА Новости, 29.03.2023
В Раде работают над рассылкой повесток по СМС и в мессенджерах
Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель Владимира Зеленского в парламенте Федор Вениславский заявил, РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:51
2023-03-29T19:51
в мире
украина
федор вениславский
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель Владимира Зеленского в парламенте Федор Вениславский заявил, что украинские власти разрабатывают механизм рассылки повесток военнообязанным через мессенджеры и СМС. "Мы рассматриваем на уровне комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и парламенте в целом усовершенствование законодательных обоснований для того, чтобы центры комплектования и соцподдержки могли более системно и менее конфликтно вручать повестки. Например, в уголовно-процессуальном кодексе есть возможность уведомления о времени судебного заседания через разнообразные мессенджеры в телефоне. Почему бы не экстраполировать эту ситуацию на военнообязанных?", - заявил Вениславский в эфире телемарафона. Таким образом, добавил Вениславский, СМС будет приравнена к бумажной повестке. Такой шаг он назвал "устранением бюрократических процедур", добавив, что технические средства для подтверждения того, что адресат получил сообщения имеются, а база телефонных номеров военнообязанных была сформирована практически полностью. Ряд украинских СМИ зимой сообщал об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230322/odessa-1859810972.html
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в мире, украина, федор вениславский, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Федор Вениславский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Раде работают над рассылкой повесток по СМС и в мессенджерах

Депутат Вениславский: в Раде работают над рассылкой повесток по СМС и в мессенджерах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель Владимира Зеленского в парламенте Федор Вениславский заявил, что украинские власти разрабатывают механизм рассылки повесток военнообязанным через мессенджеры и СМС.
"Мы рассматриваем на уровне комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и парламенте в целом усовершенствование законодательных обоснований для того, чтобы центры комплектования и соцподдержки могли более системно и менее конфликтно вручать повестки. Например, в уголовно-процессуальном кодексе есть возможность уведомления о времени судебного заседания через разнообразные мессенджеры в телефоне. Почему бы не экстраполировать эту ситуацию на военнообязанных?", - заявил Вениславский в эфире телемарафона.
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Таким образом, добавил Вениславский, СМС будет приравнена к бумажной повестке.
Такой шаг он назвал "устранением бюрократических процедур", добавив, что технические средства для подтверждения того, что адресат получил сообщения имеются, а база телефонных номеров военнообязанных была сформирована практически полностью.
Ряд украинских СМИ зимой сообщал об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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В миреУкраинаФедор ВениславскийВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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