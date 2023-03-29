https://ria.ru/20230329/povestki-1861692440.html

В Раде работают над рассылкой повесток по СМС и в мессенджерах

В Раде работают над рассылкой повесток по СМС и в мессенджерах - РИА Новости, 29.03.2023

В Раде работают над рассылкой повесток по СМС и в мессенджерах

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель Владимира Зеленского в парламенте Федор Вениславский заявил, РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:51

2023-03-29T19:51

2023-03-29T19:51

в мире

украина

федор вениславский

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель Владимира Зеленского в парламенте Федор Вениславский заявил, что украинские власти разрабатывают механизм рассылки повесток военнообязанным через мессенджеры и СМС. "Мы рассматриваем на уровне комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и парламенте в целом усовершенствование законодательных обоснований для того, чтобы центры комплектования и соцподдержки могли более системно и менее конфликтно вручать повестки. Например, в уголовно-процессуальном кодексе есть возможность уведомления о времени судебного заседания через разнообразные мессенджеры в телефоне. Почему бы не экстраполировать эту ситуацию на военнообязанных?", - заявил Вениславский в эфире телемарафона. Таким образом, добавил Вениславский, СМС будет приравнена к бумажной повестке. Такой шаг он назвал "устранением бюрократических процедур", добавив, что технические средства для подтверждения того, что адресат получил сообщения имеются, а база телефонных номеров военнообязанных была сформирована практически полностью. Ряд украинских СМИ зимой сообщал об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230322/odessa-1859810972.html

https://ria.ru/20230311/voenkomat-1857275833.html

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в мире, украина, федор вениславский, владимир зеленский, верховная рада украины