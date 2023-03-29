США не хотят пересмотра потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ
Politico: США не хотят менять потолок цен на российскую нефть в отличие от других стран
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США пока что не хотят пересматривать потолок цен на российскую нефть, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Как отмечает газета, послы стран Евросоюза должны обсудить антироссийские санкции и потолок цен на сегодняшней встрече.
О планах пересмотреть лимит цен на российскую нефть заявляла в начале марта помощница главы американского Минфина Элизабет Розенберг. По информации западных СМИ, Польша и Литва предлагали опустить планку с 60 до 51,45 доллара за баррель. Тем не менее, как отмечал заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов, для США снижение потолка невыгодно, потому что этот механизм влияет и на цены для американских производителей.
Ограничение цен на российскую нефть вступило в силу c 5 декабря. Оно касается только поставок по морю — компаниям стран ЕС и G7 запрещено перевозить и страховать нефть, если она стоит дороже 60 долларов. Россия в ответ запретила поставлять сырье по контрактам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование этого механизма.