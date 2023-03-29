https://ria.ru/20230329/potolok-1861455330.html

США не хотят пересмотра потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ

США не хотят пересмотра потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2023

США не хотят пересмотра потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ

США пока что не хотят пересматривать потолок цен на российскую нефть, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:31

2023-03-29T10:31

2023-03-29T11:22

экономика

россия

сша

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США пока что не хотят пересматривать потолок цен на российскую нефть, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. "США не хотят этого делать. Эстония, Польша и Литва слишком сильно настаивают, особенно с учетом нежелания США. Это не произойдет", — сказал один из собеседников издания. Как отмечает газета, послы стран Евросоюза должны обсудить антироссийские санкции и потолок цен на сегодняшней встрече. О планах пересмотреть лимит цен на российскую нефть заявляла в начале марта помощница главы американского Минфина Элизабет Розенберг. По информации западных СМИ, Польша и Литва предлагали опустить планку с 60 до 51,45 доллара за баррель. Тем не менее, как отмечал заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов, для США снижение потолка невыгодно, потому что этот механизм влияет и на цены для американских производителей. Ограничение цен на российскую нефть вступило в силу c 5 декабря. Оно касается только поставок по морю — компаниям стран ЕС и G7 запрещено перевозить и страховать нефть, если она стоит дороже 60 долларов. Россия в ответ запретила поставлять сырье по контрактам, в которых прямо или косвенно предусматривается использование этого механизма.

https://ria.ru/20230318/neft-1858753615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, сша