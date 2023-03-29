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Посольство: слова США о расследовании по "Северным потокам" не стоят гроша - РИА Новости, 29.03.2023
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01:50 29.03.2023 (обновлено: 01:51 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/potok-1861411992.html
Посольство: слова США о расследовании по "Северным потокам" не стоят гроша
Посольство: слова США о расследовании по "Северным потокам" не стоят гроша - РИА Новости, 29.03.2023
Посольство: слова США о расследовании по "Северным потокам" не стоят гроша
Заверения США о полном доверии к расследованиям причин подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток" не стоят "ломанного гроша", заявило... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T01:50
2023-03-29T01:51
в мире
сша
владимир путин
сеймур херш
алексей миллер
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. Заверения США о полном доверии к расследованиям причин подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток" не стоят "ломанного гроша", заявило посольство РФ в США. "Прозвучавшие от администрации (США) заверения о полном доверии к "тщательным" разбирательствам единомышленников гроша ломанного не стоят", - сообщили в дипмисии. Там также указали на "фактическую блокировку" совместного призыва России, Китая и Бразилии на площадке Совета Безопасности ООН запустить полноценное международное расследование. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230329/prestuplenie-1861411655.html
https://ria.ru/20230329/ssha-1861411123.html
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в мире, сша, владимир путин, сеймур херш, алексей миллер, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, США, Владимир Путин, Сеймур Херш, Алексей Миллер, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Посольство: слова США о расследовании по "Северным потокам" не стоят гроша

Посольство России: слова США о расследовании по "Северным потокам" не стоят гроша

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2.
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. Заверения США о полном доверии к расследованиям причин подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток" не стоят "ломанного гроша", заявило посольство РФ в США.
"Прозвучавшие от администрации (США) заверения о полном доверии к "тщательным" разбирательствам единомышленников гроша ломанного не стоят", - сообщили в дипмисии.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Посольство России уличило США в попытке скрыть данные о "преступлении века"
01:42
Там также указали на "фактическую блокировку" совместного призыва России, Китая и Бразилии на площадке Совета Безопасности ООН запустить полноценное международное расследование.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
США пытаются спрятаться за союзниками, заявили в российском посольстве
01:25
 
В миреСШАВладимир ПутинСеймур ХершАлексей МиллерСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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