Посольство: слова США о расследовании по "Северным потокам" не стоят гроша
Посольство России: слова США о расследовании по "Северным потокам" не стоят гроша
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. Заверения США о полном доверии к расследованиям причин подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток" не стоят "ломанного гроша", заявило посольство РФ в США.
"Прозвучавшие от администрации (США) заверения о полном доверии к "тщательным" разбирательствам единомышленников гроша ломанного не стоят", - сообщили в дипмисии.
Там также указали на "фактическую блокировку" совместного призыва России, Китая и Бразилии на площадке Совета Безопасности ООН запустить полноценное международное расследование.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.