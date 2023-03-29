https://ria.ru/20230329/potok-1861411992.html

Посольство: слова США о расследовании по "Северным потокам" не стоят гроша

Посольство: слова США о расследовании по "Северным потокам" не стоят гроша - РИА Новости, 29.03.2023

Посольство: слова США о расследовании по "Северным потокам" не стоят гроша

Заверения США о полном доверии к расследованиям причин подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток" не стоят "ломанного гроша", заявило... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T01:50

2023-03-29T01:50

2023-03-29T01:51

в мире

сша

владимир путин

сеймур херш

алексей миллер

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА новости. Заверения США о полном доверии к расследованиям причин подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток" не стоят "ломанного гроша", заявило посольство РФ в США. "Прозвучавшие от администрации (США) заверения о полном доверии к "тщательным" разбирательствам единомышленников гроша ломанного не стоят", - сообщили в дипмисии. Там также указали на "фактическую блокировку" совместного призыва России, Китая и Бразилии на площадке Совета Безопасности ООН запустить полноценное международное расследование. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230329/prestuplenie-1861411655.html

https://ria.ru/20230329/ssha-1861411123.html

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в мире, сша, владимир путин, сеймур херш, алексей миллер, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"