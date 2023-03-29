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ВСУ потеряли более 50 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли более 50 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 29.03.2023
ВСУ потеряли более 50 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила более 50 украинских военнослужащих и восемь единиц техники,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:51
2023-03-29T14:51
2023-03-29T14:55
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
угледар
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила более 50 украинских военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики. Общие потери противника за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20", - говорится в сводке.
донецкая народная республика
угледар
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, угледар
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Угледар
ВСУ потеряли более 50 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли более 50 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях