https://ria.ru/20230329/poteri-1861567682.html

ВСУ потеряли более 50 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли более 50 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 29.03.2023

ВСУ потеряли более 50 человек на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила более 50 украинских военнослужащих и восемь единиц техники,... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:51

2023-03-29T14:51

2023-03-29T14:55

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

угледар

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожила более 50 украинских военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики. Общие потери противника за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20", - говорится в сводке.

донецкая народная республика

угледар

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, угледар