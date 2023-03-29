https://ria.ru/20230329/postavki-1861642051.html

Главком ВСУ сообщил о новом контакте с НАТО на тему поставок оружия

Главком ВСУ сообщил о новом контакте с НАТО на тему поставок оружия - РИА Новости, 29.03.2023

Главком ВСУ сообщил о новом контакте с НАТО на тему поставок оружия

Главком украинских войск Валерий Залужный заявил об очередном разговоре с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, стороны... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:05

2023-03-29T17:05

2023-03-29T17:05

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дмитрий песков

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Главком украинских войск Валерий Залужный заявил об очередном разговоре с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, стороны обсудили поставки оружия. "Провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи", - говорится в сообщении в телеграм-канале Залужного. Сообщается, что стороны обсудили поставки вооружения, техники и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230328/nato-1861163520.html

https://ria.ru/20230328/ukraina-1861383306.html

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в мире, россия, украина, европа, валерий залужный, сергей лавров, дмитрий песков, нато, ситуация в днр и лнр