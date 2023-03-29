https://ria.ru/20230329/postavki-1861596271.html

Поставки оружия Киеву продлевают конфликт, заявила делегация в ОБСЕ

Поставки оружия Киеву продлевают конфликт, заявила делегация в ОБСЕ - РИА Новости, 29.03.2023

Поставки оружия Киеву продлевают конфликт, заявила делегация в ОБСЕ

Дальнейшие поставки оружия Киеву не принесут Западу перелома на поле боя, но гарантированно продлят конфликт, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:44

2023-03-29T15:44

2023-03-29T16:02

специальная военная операция на украине

в мире

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обсе

украина

сергей лавров

дмитрий песков

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ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Дальнейшие поставки оружия Киеву не принесут Западу перелома на поле боя, но гарантированно продлят конфликт, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова."Дальнейшие поставки оружия и боеприпасов Киеву не принесут западным столицам желаемого перелома на поле боя, но гарантированно продлят вооружённый конфликт, истощат европейские экономики и нанесут ещё более тяжёлый урон по обороноспособности стран – членов НАТО", - сказала Жданова, выступая в среду на 1041-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.По ее словам, "трансатлантические элиты не могут не осознавать, что своими действиями многократно наращивают риски переноса украинского конфликта в Европу вплоть до перехода в прямое столкновение с участием ядерных держав".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230329/postavki-1861542782.html

россия

киев

украина

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в мире, россия, киев, обсе, украина, сергей лавров, дмитрий песков, нато