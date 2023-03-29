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Поставки оружия Киеву продлевают конфликт, заявила делегация в ОБСЕ - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:44 29.03.2023 (обновлено: 16:02 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/postavki-1861596271.html
Поставки оружия Киеву продлевают конфликт, заявила делегация в ОБСЕ
Поставки оружия Киеву продлевают конфликт, заявила делегация в ОБСЕ - РИА Новости, 29.03.2023
Поставки оружия Киеву продлевают конфликт, заявила делегация в ОБСЕ
Дальнейшие поставки оружия Киеву не принесут Западу перелома на поле боя, но гарантированно продлят конфликт, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:44
2023-03-29T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
обсе
украина
сергей лавров
дмитрий песков
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ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Дальнейшие поставки оружия Киеву не принесут Западу перелома на поле боя, но гарантированно продлят конфликт, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова."Дальнейшие поставки оружия и боеприпасов Киеву не принесут западным столицам желаемого перелома на поле боя, но гарантированно продлят вооружённый конфликт, истощат европейские экономики и нанесут ещё более тяжёлый урон по обороноспособности стран – членов НАТО", - сказала Жданова, выступая в среду на 1041-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.По ее словам, "трансатлантические элиты не могут не осознавать, что своими действиями многократно наращивают риски переноса украинского конфликта в Европу вплоть до перехода в прямое столкновение с участием ядерных держав".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, киев, обсе, украина, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, ОБСЕ, Украина, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Поставки оружия Киеву продлевают конфликт, заявила делегация в ОБСЕ

Дипломат Жданова: новые поставки оружия Киеву не принесут перелома, но продлят конфликт

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Дальнейшие поставки оружия Киеву не принесут Западу перелома на поле боя, но гарантированно продлят конфликт, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Дальнейшие поставки оружия и боеприпасов Киеву не принесут западным столицам желаемого перелома на поле боя, но гарантированно продлят вооружённый конфликт, истощат европейские экономики и нанесут ещё более тяжёлый урон по обороноспособности стран – членов НАТО", - сказала Жданова, выступая в среду на 1041-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
По ее словам, "трансатлантические элиты не могут не осознавать, что своими действиями многократно наращивают риски переноса украинского конфликта в Европу вплоть до перехода в прямое столкновение с участием ядерных держав".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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