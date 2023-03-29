https://ria.ru/20230329/polyanskiy-1861422002.html

Россия пока не планирует заседаний по Украине в СБ ООН, заявил Полянский

Россия пока не планирует заседаний по Украине в СБ ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 29.03.2023

Россия пока не планирует заседаний по Украине в СБ ООН, заявил Полянский

Россия пока не планирует заседаний по украинской проблематике в ходе своего председательства в СБ ООН в апреле, но не исключено, что в них может возникнуть... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T06:11

2023-03-29T06:11

2023-03-29T06:12

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ООН, 29 мар - РИА Новости. Россия пока не планирует заседаний по украинской проблематике в ходе своего председательства в СБ ООН в апреле, но не исключено, что в них может возникнуть необходимость, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. В апреле Россия займет кресло председателя Совбеза. Ожидается, что некоторых заседаниях примет участие и глава МИД РФ Сергей Лавров. "Официальных встреч по Украине в нашей программе пока не предвидится, но не исключаю, что в этом может возникнуть необходимость", - сказал Полянский. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ключевые заседания российского председательства в Совбезе будут посвящены темам многополярности, ближневосточного урегулирования, проблеме неконтролируемого экспорта оружия. Совет Безопасности - постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе всегда заседают 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта - на 2023 и 2024 годы. Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой.

https://ria.ru/20230329/polyanskiy-1861415120.html

https://ria.ru/20230329/spetstribunala-1861418003.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, сша, дмитрий полянский, сергей лавров, василий небензя, оон, совет безопасности оон