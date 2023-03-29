https://ria.ru/20230329/polyanskiy-1861415120.html
Полянский высказался о сроках достижения мира на Украине
Полянский высказался о сроках достижения мира на Украине - РИА Новости, 29.03.2023
Полянский высказался о сроках достижения мира на Украине
До установления мира на Украине далеко — из-за отсутствия дипломатических усилий со стороны Запада, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T03:04
2023-03-29T03:04
2023-03-29T09:52
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дмитрий полянский
владимир путин
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специальная военная операция на украине
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ООН, 29 мар — РИА Новости. До установления мира на Украине далеко — из-за отсутствия дипломатических усилий со стороны Запада, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира. На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия", — отметил Полянский. По его словам, единственное, чем занимаются западные страны, — это "поставляют оружие и раздувают конфликт".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html
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в мире, россия, украина, донбасс, дмитрий полянский, владимир путин, оон
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Дмитрий Полянский, Владимир Путин, ООН, Специальная военная операция на Украине
Полянский высказался о сроках достижения мира на Украине
Полянский: до мира на Украине далеко из-за отсутствия дипломатических усилий Запада
ООН, 29 мар — РИА Новости. До установления мира на Украине далеко — из-за отсутствия дипломатических усилий со стороны Запада, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира. На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия", — отметил Полянский.
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По его словам, единственное, чем занимаются западные страны, — это "поставляют оружие и раздувают конфликт".
«
"Так что трудно говорить о каких-либо значимых усилиях в направлении достижения мира", — заключил дипломат.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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