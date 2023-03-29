Рейтинг@Mail.ru
Полянский высказался о сроках достижения мира на Украине - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 29.03.2023 (обновлено: 09:52 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/polyanskiy-1861415120.html
Полянский высказался о сроках достижения мира на Украине
Полянский высказался о сроках достижения мира на Украине - РИА Новости, 29.03.2023
Полянский высказался о сроках достижения мира на Украине
До установления мира на Украине далеко — из-за отсутствия дипломатических усилий со стороны Запада, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T03:04
2023-03-29T09:52
в мире
россия
украина
донбасс
дмитрий полянский
владимир путин
оон
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
ООН, 29 мар — РИА Новости. До установления мира на Украине далеко — из-за отсутствия дипломатических усилий со стороны Запада, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира. На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия", — отметил Полянский. По его словам, единственное, чем занимаются западные страны, — это "поставляют оружие и раздувают конфликт".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html
https://ria.ru/20230328/vashington-1861062284.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс, дмитрий полянский, владимир путин, оон
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Дмитрий Полянский, Владимир Путин, ООН, Специальная военная операция на Украине
Полянский высказался о сроках достижения мира на Украине

Полянский: до мира на Украине далеко из-за отсутствия дипломатических усилий Запада

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 мар — РИА Новости. До установления мира на Украине далеко — из-за отсутствия дипломатических усилий со стороны Запада, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира. На данном этапе трудно продвинуться дальше, поскольку со стороны западных стран не предпринимаются значимые дипломатические усилия", — отметил Полянский.
Дорога в селе Коробочкино Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
На раздел Украины претендует худший из союзников России
Вчера, 08:00
По его словам, единственное, чем занимаются западные страны, — это "поставляют оружие и раздувают конфликт".
«

"Так что трудно говорить о каких-либо значимых усилиях в направлении достижения мира", — заключил дипломат.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Вашингтон готовится к победе в уже проигранной войне
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассДмитрий ПолянскийВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала