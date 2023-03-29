Азаров заявил о намерении Польши забрать часть украинских земель
Экс-премьер Азаров назвал возможность забрать часть украинских земель целью Польши
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Польша старалась максимально ослабить Украину конфликтом и отобрать ее западные территории, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.
"Цели Польши в этом конфликте были очевидны с самого начала: максимально ослабить Украину, для того чтобы попытаться впоследствии вернуть свои исконные земли в границах Речи Посполитой. В скором времени поляки, скорее всего, смогут завершить свой коварный план: ввести войска в истощенную Украину и присвоить себе ее западные территории", — написал политик в соцсети.
По его словам, вместо усилий для разрешения конфликта Польша поставляет оружие Киеву "в надежде максимально ослабить" как российскую армию, так и украинские войска.
"С последней задачей справиться не так уж и сложно: благодаря украинским коррумпированным чиновникам главный оружейный концерн "Укроборонпром", в состав которого входило более 100 государственных предприятий и заводов, уже ликвидирован и распродан иностранным компаниям", — добавил Азаров.
В прошлом году директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о планах Польши установить военно-политический контроль над "историческими владениями" на Украине. Как утверждали в СВР, Варшава приступила к "проработке сценариев де-факто расчленения Украины и создания на западе страны прокси-государства под защитой польских вооруженных сил". При этом польские власти, по словам Нарышкина, убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что националистические группировки в Польше "спят и видят, чтобы забрать западные территории Украины".