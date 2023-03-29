https://ria.ru/20230329/polsha-1861450530.html

Азаров заявил о намерении Польши забрать часть украинских земель

Азаров заявил о намерении Польши забрать часть украинских земель - РИА Новости, 29.03.2023

Азаров заявил о намерении Польши забрать часть украинских земель

Польша старалась максимально ослабить Украину конфликтом и отобрать ее западные территории, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:09

2023-03-29T10:09

2023-03-29T10:53

в мире

украина

польша

николай азаров (политик)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Польша старалась максимально ослабить Украину конфликтом и отобрать ее западные территории, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров."Цели Польши в этом конфликте были очевидны с самого начала: максимально ослабить Украину, для того чтобы попытаться впоследствии вернуть свои исконные земли в границах Речи Посполитой. В скором времени поляки, скорее всего, смогут завершить свой коварный план: ввести войска в истощенную Украину и присвоить себе ее западные территории", — написал политик в соцсети.По его словам, вместо усилий для разрешения конфликта Польша поставляет оружие Киеву "в надежде максимально ослабить" как российскую армию, так и украинские войска. "С последней задачей справиться не так уж и сложно: благодаря украинским коррумпированным чиновникам главный оружейный концерн "Укроборонпром", в состав которого входило более 100 государственных предприятий и заводов, уже ликвидирован и распродан иностранным компаниям", — добавил Азаров. В прошлом году директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о планах Польши установить военно-политический контроль над "историческими владениями" на Украине. Как утверждали в СВР, Варшава приступила к "проработке сценариев де-факто расчленения Украины и создания на западе страны прокси-государства под защитой польских вооруженных сил". При этом польские власти, по словам Нарышкина, убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что националистические группировки в Польше "спят и видят, чтобы забрать западные территории Украины".

https://ria.ru/20230329/belorussiya-1861264243.html

https://ria.ru/20230323/anneksiya-1860065962.html

украина

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, польша, николай азаров (политик)