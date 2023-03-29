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Терапевт назвала опасности переменчивой весенней погоды - РИА Новости, 29.03.2023
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02:15 29.03.2023 (обновлено: 02:25 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/pogoda-1861407303.html
Терапевт назвала опасности переменчивой весенней погоды
Терапевт назвала опасности переменчивой весенней погоды - РИА Новости, 29.03.2023
Терапевт назвала опасности переменчивой весенней погоды
Какие заболевания могут возникать или обостряться на фоне переменчивой весенней погоды, объяснила в интервью радио Sputnik терапевт, семейный врач Татьяна... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T02:15
2023-03-29T02:25
общество
россия
татьяна романенко
весна
здоровье
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Какие заболевания могут возникать или обостряться на фоне переменчивой весенней погоды, объяснила в интервью радио Sputnik терапевт, семейный врач Татьяна Романенко.В конце марта и начале апреля, как правило, растет число пациентов с различными респираторными инфекциями, отметила она. По словам врача, весенняя погода создает условия для активизации вирусов и развития таких заболеваний, как грипп, COVID-19 и обычные ОРВИ.В этот период многие люди переоценивают повышение температуры воздуха и выбирают одежду, не соответствующую сезону, между тем слизистые оболочки их лор-органов "иссушены" из-за систем отопления, пояснила терапевт."Во-первых, солнце пригревает, и мы перестаем тепло одеваться. Во-вторых, наша слизистая, барьер на пути вирусов, иссушена из-за отопительного сезона, и у вирусов возрастают шансы попасть в организм", — сказала Романенко.Врачи готовятся также к обострениям аллергических заболеваний, которые могут начаться задолго до цветения растений, продолжила она.Серьезные изменения, происходящие в природе, могут ухудшать состояние людей с психоэмоциональными расстройствами, предупредила она.Кроме того, весной часто происходит обострение патологий мочеполовой системы, отметила терапевт."Это цистит, у женщин — заболевания женской половой сферы, у мужчин — простатит", — добавила Романенко.При любых нарушениях здоровья необходимо обращаться к врачу, заключила она.
https://ria.ru/20230315/psikhiatr-1857912524.html
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общество, россия, татьяна романенко, весна, здоровье
Общество, Россия, Татьяна Романенко, Весна, Здоровье
Терапевт назвала опасности переменчивой весенней погоды

Терапевт Романенко заявила о риске заболевания ОРВИ из-за переменчивой погоды весной

© Depositphotos.com / racornПростуженный мужчина
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Depositphotos.com / racorn
Простуженный мужчина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Какие заболевания могут возникать или обостряться на фоне переменчивой весенней погоды, объяснила в интервью радио Sputnik терапевт, семейный врач Татьяна Романенко.
В конце марта и начале апреля, как правило, растет число пациентов с различными респираторными инфекциями, отметила она. По словам врача, весенняя погода создает условия для активизации вирусов и развития таких заболеваний, как грипп, COVID-19 и обычные ОРВИ.
«
"Весна — это в первую очередь всплеск респираторных инфекций", — подчеркнула Романенко.
В этот период многие люди переоценивают повышение температуры воздуха и выбирают одежду, не соответствующую сезону, между тем слизистые оболочки их лор-органов "иссушены" из-за систем отопления, пояснила терапевт.
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"Во-первых, солнце пригревает, и мы перестаем тепло одеваться. Во-вторых, наша слизистая, барьер на пути вирусов, иссушена из-за отопительного сезона, и у вирусов возрастают шансы попасть в организм", — сказала Романенко.
Врачи готовятся также к обострениям аллергических заболеваний, которые могут начаться задолго до цветения растений, продолжила она.
«
"Мы готовимся весной к всплеску аллергических реакций: еще ничего не цветет, но тает снег, и показавшиеся из-под него реагенты могут представлять угрозу для людей, у которых есть предрасположенность к аллергическим заболеваниям", — уточнила Романенко.
Серьезные изменения, происходящие в природе, могут ухудшать состояние людей с психоэмоциональными расстройствами, предупредила она.
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Кроме того, весной часто происходит обострение патологий мочеполовой системы, отметила терапевт.
"Это цистит, у женщин — заболевания женской половой сферы, у мужчин — простатит", — добавила Романенко.
При любых нарушениях здоровья необходимо обращаться к врачу, заключила она.
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