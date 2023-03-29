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Жители разных стран Европы ищут в ЛНР тела погибших родственников - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/pogibshie-1861675397.html
Жители разных стран Европы ищут в ЛНР тела погибших родственников
Жители разных стран Европы ищут в ЛНР тела погибших родственников - РИА Новости, 29.03.2023
Жители разных стран Европы ищут в ЛНР тела погибших родственников
Жители Украины и других стран Европы обращаются к властям ЛНР с просьбой оказать помощь в поиске тел родственников, погибших во время боевых действий на... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:46
2023-03-29T18:46
специальная военная операция на украине
в мире
европа
луганская народная республика
анна сорока
украина
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Жители Украины и других стран Европы обращаются к властям ЛНР с просьбой оказать помощь в поиске тел родственников, погибших во время боевых действий на территории республики, сообщила РИА Новости советник врио главы региона, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока. Ранее она заявила, что тела 2,5 тысячи мирных жителей обнаружены в ЛНР с начала спецоперации, все они считаются жертвами украинской агрессии. "У нас огромное количество обращений - из Белоруссии, России, с Украины обращаются к нам с просьбой найти их родных, чтобы иметь возможность увековечить память человека, достойно захоронить... И, конечно, чтобы была возможность оформить все необходимые документы. Из (зарубежной) Европы звонят… Из Польши звонили, Литвы. Очень много обращений к нам на горячую линию поступает", - рассказала Сорока. Осенью минувшего года специалисты группы по ее руководством начали работы в городе Рубежное в ЛНР, позже их продолжили в Северодонецке. Всего в 2022 году рабочая группа извлекла из стихийных захоронений более 600 тел мирных жителей.
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европа
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в мире, европа, луганская народная республика, анна сорока, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Луганская Народная Республика, Анна Сорока, Украина
Жители разных стран Европы ищут в ЛНР тела погибших родственников

Советник Пасечника Сорока: жители разных стран ищут в ЛНР тела погибших родственников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГород Луганск
Город Луганск - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Город Луганск. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Жители Украины и других стран Европы обращаются к властям ЛНР с просьбой оказать помощь в поиске тел родственников, погибших во время боевых действий на территории республики, сообщила РИА Новости советник врио главы региона, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока.
Ранее она заявила, что тела 2,5 тысячи мирных жителей обнаружены в ЛНР с начала спецоперации, все они считаются жертвами украинской агрессии.
"У нас огромное количество обращений - из Белоруссии, России, с Украины обращаются к нам с просьбой найти их родных, чтобы иметь возможность увековечить память человека, достойно захоронить... И, конечно, чтобы была возможность оформить все необходимые документы. Из (зарубежной) Европы звонят… Из Польши звонили, Литвы. Очень много обращений к нам на горячую линию поступает", - рассказала Сорока.
Осенью минувшего года специалисты группы по ее руководством начали работы в городе Рубежное в ЛНР, позже их продолжили в Северодонецке. Всего в 2022 году рабочая группа извлекла из стихийных захоронений более 600 тел мирных жителей.
Анна Сорока на мероприятии в День памяти жертв украинской агрессии на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаЛуганская Народная РеспубликаАнна СорокаУкраина
 
 
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