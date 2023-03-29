https://ria.ru/20230329/podzhog-1861550773.html

В Башкирии арестовали четырех человек за поджог на железной дороге

В Башкирии арестовали четырех человек за поджог на железной дороге - РИА Новости, 29.03.2023

В Башкирии арестовали четырех человек за поджог на железной дороге

Советский районный суд Уфы арестовал троих мужчин и подростка, которые подожгли релейный шкаф на железнодорожной станции в Башкирии, говорится в сообщении суда. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:20

2023-03-29T14:20

2023-03-29T14:20

происшествия

уфа

кармаскалинский район

куйбышевская железная дорога

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УФА, 29 мар - РИА Новости. Советский районный суд Уфы арестовал троих мужчин и подростка, которые подожгли релейный шкаф на железнодорожной станции в Башкирии, говорится в сообщении суда. По версии следствия, обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, в целях дестабилизации деятельности органов власти, используя легковоспламеняющуюся жидкость, подожгли релейный шкаф, принадлежащий ОАО "Российские железные дороги", находящийся на 3-м километре перегона "Карламан Приуралье" Куйбышевской железной дороги на территории Кармаскалинского района Башкирии, информирует суд. Отмечается, что шкаф был полностью уничтожен. "Обвиняемые просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд заключил всех под стражу на два месяца. Постановления в законную силу не вступили", - сообщает суд. РИА Новости пока не располагает комментарием следственных органов.

https://ria.ru/20230328/podzhog-1861281914.html

уфа

кармаскалинский район

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происшествия, уфа, кармаскалинский район, куйбышевская железная дорога