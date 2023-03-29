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В Подмосковье поддержат молодых специалистов родовспомогательных учреждений
В Подмосковье поддержат молодых специалистов родовспомогательных учреждений - РИА Новости, 29.03.2023
В Подмосковье поддержат молодых специалистов родовспомогательных учреждений
Программа "Наставничество" для молодых специалистов, работающих в родовспомогательных учреждениях, стартовала в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:48
2023-03-29T14:48
2023-03-29T14:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Программа "Наставничество" для молодых специалистов, работающих в родовспомогательных учреждениях, стартовала в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.Программа поддержки реализуется в рамках проекта "Наша женская консультация", в рамках которой более опытные коллеги помогают начинающим сотрудникам адаптироваться на новом месте работы и выстроить коммуникацию с персоналом и пациентами."Важно, чтобы на новом месте работы молодого специалиста поддерживали старшие и более опытные коллеги, которые смогут подсказать и ответить на вопросы. Теперь каждый начинающий сотрудник родовспомогательных учреждений и женских консультаций будет находиться под патронажем наставника", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.Проект "Наша женская консультация" реализуется с начала 2023 года.
https://ria.ru/20230310/rozhdaemost-1857077548.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова