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В Подмосковье поддержат молодых специалистов родовспомогательных учреждений - РИА Новости, 29.03.2023
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Новости Подмосковья
 
14:48 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/podderzhka-1861566007.html
В Подмосковье поддержат молодых специалистов родовспомогательных учреждений
В Подмосковье поддержат молодых специалистов родовспомогательных учреждений - РИА Новости, 29.03.2023
В Подмосковье поддержат молодых специалистов родовспомогательных учреждений
Программа "Наставничество" для молодых специалистов, работающих в родовспомогательных учреждениях, стартовала в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:48
2023-03-29T14:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Программа "Наставничество" для молодых специалистов, работающих в родовспомогательных учреждениях, стартовала в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.Программа поддержки реализуется в рамках проекта "Наша женская консультация", в рамках которой более опытные коллеги помогают начинающим сотрудникам адаптироваться на новом месте работы и выстроить коммуникацию с персоналом и пациентами."Важно, чтобы на новом месте работы молодого специалиста поддерживали старшие и более опытные коллеги, которые смогут подсказать и ответить на вопросы. Теперь каждый начинающий сотрудник родовспомогательных учреждений и женских консультаций будет находиться под патронажем наставника", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.Проект "Наша женская консультация" реализуется с начала 2023 года.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

В Подмосковье поддержат молодых специалистов родовспомогательных учреждений

© Фото : Правительство Московской области В Подмосковье поддержат молодых специалистов родовспомогательных учреждений
В Подмосковье поддержат молодых специалистов родовспомогательных учреждений - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : Правительство Московской области
В Подмосковье поддержат молодых специалистов родовспомогательных учреждений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Программа "Наставничество" для молодых специалистов, работающих в родовспомогательных учреждениях, стартовала в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Программа поддержки реализуется в рамках проекта "Наша женская консультация", в рамках которой более опытные коллеги помогают начинающим сотрудникам адаптироваться на новом месте работы и выстроить коммуникацию с персоналом и пациентами.
"Важно, чтобы на новом месте работы молодого специалиста поддерживали старшие и более опытные коллеги, которые смогут подсказать и ответить на вопросы. Теперь каждый начинающий сотрудник родовспомогательных учреждений и женских консультаций будет находиться под патронажем наставника", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.
Проект "Наша женская консультация" реализуется с начала 2023 года.
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