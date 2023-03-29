https://ria.ru/20230329/podderzhka-1861566007.html

В Подмосковье поддержат молодых специалистов родовспомогательных учреждений

В Подмосковье поддержат молодых специалистов родовспомогательных учреждений - РИА Новости, 29.03.2023

В Подмосковье поддержат молодых специалистов родовспомогательных учреждений

Программа "Наставничество" для молодых специалистов, работающих в родовспомогательных учреждениях, стартовала в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:48

2023-03-29T14:48

2023-03-29T14:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861561959_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fb159e8dc2c36f847e22013a0a441b83.jpg

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Программа "Наставничество" для молодых специалистов, работающих в родовспомогательных учреждениях, стартовала в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.Программа поддержки реализуется в рамках проекта "Наша женская консультация", в рамках которой более опытные коллеги помогают начинающим сотрудникам адаптироваться на новом месте работы и выстроить коммуникацию с персоналом и пациентами."Важно, чтобы на новом месте работы молодого специалиста поддерживали старшие и более опытные коллеги, которые смогут подсказать и ответить на вопросы. Теперь каждый начинающий сотрудник родовспомогательных учреждений и женских консультаций будет находиться под патронажем наставника", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.Проект "Наша женская консультация" реализуется с начала 2023 года.

https://ria.ru/20230310/rozhdaemost-1857077548.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова