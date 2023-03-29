https://ria.ru/20230329/podderzhka-1861564865.html

Путин рассказал о роли финансовой системы в поддержке компаний

Путин рассказал о роли финансовой системы в поддержке компаний - РИА Новости, 29.03.2023

Путин рассказал о роли финансовой системы в поддержке компаний

Финансовая система должна играть большую роль в поддержке компаний, которые замещают ушедших с рынка западных организаций, заявил президент РФ владимир Путин. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:46

2023-03-29T14:46

2023-03-29T15:41

экономика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Финансовая система должна играть большую роль в поддержке компаний, которые замещают ушедших с рынка западных организаций, заявил президент РФ владимир Путин.Он добавил, что на сегодняшний день инструменты акционерного и мезонинного финансирования используются недостаточно активно.

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика