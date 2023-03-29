https://ria.ru/20230329/podderzhka-1861564865.html
Путин рассказал о роли финансовой системы в поддержке компаний
Путин рассказал о роли финансовой системы в поддержке компаний - РИА Новости, 29.03.2023
Путин рассказал о роли финансовой системы в поддержке компаний
Финансовая система должна играть большую роль в поддержке компаний, которые замещают ушедших с рынка западных организаций, заявил президент РФ владимир Путин. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:46
2023-03-29T14:46
2023-03-29T15:41
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Финансовая система должна играть большую роль в поддержке компаний, которые замещают ушедших с рынка западных организаций, заявил президент РФ владимир Путин.Он добавил, что на сегодняшний день инструменты акционерного и мезонинного финансирования используются недостаточно активно.
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Путин рассказал о роли финансовой системы в поддержке компаний
Путин: финансовая система должна поддержать компании, замещающие ушедшие с рынка фирмы
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Финансовая система должна играть большую роль в поддержке компаний, которые замещают ушедших с рынка западных организаций, заявил президент РФ владимир Путин.
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"Наша финансовая система должна играть большую роль в обеспечении потребностей экспортёров. И нужно заместить ушедшие западные институты, которые работали в этой нише", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Он добавил, что на сегодняшний день инструменты акционерного и мезонинного финансирования используются недостаточно активно.
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"Требуется больше ресурсов со стороны банков, всей финансовой системы на проекты развития и особенно на инициативы быстро растущих технологических компаний", - заключил российский лидер.
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